Lista intervención de la curva del diablo, sigue mantenimiento en el puente La Florida

ARMENIA

El noticiero del mediodía de Caracol Radio lo originamos desde el parque de La Constitución en Armenia donde el alcalde de la ciudad James Padilla y la secretaria de infraestructura Claudia Arenas entregaron detalles de la intervención a la denominada curva del diablo que servirá como vía alterna ante la reparación y mantenimiento del pueblo La Florida que se espera inicie el 12 de agosto.

Claudia Arenas secretaría de infraestructura

El día sábado, dimos al servicio este importante tramo vial 750 metros lineales de intervención, lo que hicimos allí fue rehabilitar 16 puntos críticos, los 16 puntos críticos incluida la curva, que era de los sectores, pues más deteriorados, señalizados el cierre fue de 30 días cumplimos con el cronograma establecido una inversión de 406 millones de pesos que ya dimos al servicio y que es la parte que precede las actividades en el puente de La Florida porque tendremos esta vía como vía alterna, una vez vemos cierre al puente de La Florida para hacer el mantenimiento y tenemos como vía alterna ya para la intervención que pretendemos iniciar el 12 de agosto es decir tenemos la Curva del Diablo tenemos la calle 10 y la calle Segunda

Intervención del puente La Florida

La funcionaria explicó que “en la presente semana estamos en las actividades preliminares, es decir la intención es que saquemos del Despacho del Alcalde el decreto de cierre, hay que socializarlo con las empresas de transporte público con toda la ciudadanía y realizar las actas de vecindad en el sector ya que contratista está en esa tarea.

Es una obra que fue adjudicada por 770 millones tiene un cronograma de ejecución de cuatro meses de los cuales, esperamos que el puente se ha cerrado solo los primeros 45 días, la actividad principal es la soldadura de toda la estructura es decir, vamos a hacer un repaso dentro de las actividades propuestas por el consultor es un repaso a toda la soldadura del puente esto viene de un estudio de patología que realizamos hace ya algunos meses y esa patología lo que nos dice es un diagnóstico para una atención primaria del puente, mantenimiento de la rodadura del puente es decir, la carpeta asfáltica y el cambio de dos elementos uno en cada estribo. y el manejo de aguas mantenimiento al manejo de aguas.

Pero a la par nos encontramos con la Universidad del Quindío llevando a cabo un estudio de vulnerabilidad que ya es un estudio estructural mucho más profundo y lo que hace ese estudio es traernos ese puente a la norma actual a las condiciones de tráfico actuales y decirnos ya estructuralmente que debe repotenciados y es la segunda fase que ya será producto de la del estudio que realiza la Universidad del Quindío.

James Padilla alcalde de Armenia

Nos complace por esta gran noticia por rehabilitar esta vía que estaba en pésimas condiciones, no solamente en la parte de asfáltica no, sino en la parte social. Eso daba miedo pasar por allí, hace más o menos cuatro meses tuve la posibilidad de venir a hacer un recorrido con la doctora Claudia Arenas secretaria infraestructura y nos daba miedo pasar por ahí por todo lo que representaba. Yo creo que desde ese momento con la visión de ella nos pusimos al cuidado de esta vía importantísima.

Además que miren lo que nos va a dar la mano para la posibilidad de intervenir este puente que si bien es cierto, nos ha servido durante tantos años en el momento de su construcción hace casi 60 años, pues hombre, no estaba destinado para que el tráfico que hoy circula, hace 60 años había la mitad de la mitad de vehículos en Armenia, hoy no sabemos qué estudio no sabemos para qué sirve como cómo está estipulado el uso de este puente y hombre estamos dando un paso adelante, que no nos vaya a pasar lo que pasó con estos puentes.