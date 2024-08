Fico y EPM respondieron a las críticas del presidente Petro por no terminar vía a El Aro

Ituango, Antioquia

Por las críticas del presidente Gustavo Petro el pasado viernes en su visita al municipio de Ituango, debido a los retrasos en la construcción de la vía al corregimiento El Aro; el alcalde de Medellín defendió su gestión como presidente de la junta directiva de EPM y señaló que sí se están llevando a cabo las obras para culminar la vía en responsabilidad de las Empresas Públicas de Medellín por la construcción de Hidroituango.

Gutiérrez indicó que aún se continúan adelantando las obras dentro de las obligaciones que se tenían en los últimos cuatro años en la anterior administración, pero que, la no finalización de la carretera también tendría que ver con una falta de apoyo del Gobierno Nacional.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín señaló: “Pero nosotros si lo estamos haciendo, yo me he comunicado con el gerente de EPM Jhon Maya y me actualizó sobre la situación, se viene avanzando en las obras, ahora bien, los 5.2 kilómetros restantes, que le corresponden también a la nación, ¿donde están? Es que se la tiran todo el día, se la pasan tirando dardos todo el día, y no trabajan por eso. Entonces aquí más bien lo que hay que decirle al gobierno y al presidente Petro es que, ojo que ya le fueron dos años, y lo que ha pasado en el país es que todo el día le tira culpas a otros, dijeron ser el cambio, y claro, son el cambio, pero para empeorar”.

El mandatario local expresó que aunque hasta el momento solo se haya avanzado en 50 metros de la vía, en EPM siguen operando y ejecutando las acciones para entregar la obra que facilitaría un acceso digno al corregimiento y la comodidad para comercializar sus productos, ya que actualmente no hay carretera.

Respuesta de EPM

El presidente Gustavo Petro sugirió que la construcción de Hidroituango, a cargo de EPM, pudo estar relacionada con la toma paramilitar del corregimiento El Aro de Ituango, en el Norte de Antioquia, que dejó a 17 campesinos asesinados.

A propósito, en un comunicado, EPM expuso que construir esta vía surgió como una iniciativa voluntaria de la Sociedad Hidroeléctrica Ituango, dentro del programa de Inversión Social Adicional, aprobado en 2013 por EPM y los socios del Proyecto, como parte de la línea de inversión denominada “Conectividad”.

Además que, durante 2024, EPM comenzó el proceso contractual y el pasado 4 de junio dio orden de inicio a la ejecución de la obra, con un plazo de 240 días. Se presenta un avance de apertura de 300 metros del tramo diseñado.

En paralelo, se adelanta la fabricación de la estructura metálica para el puente que se debe construir sobre la quebrada El Aro, cuya topografía y acceso representan el principal reto técnico para esta obra.

Finalmente, EPM informó que once derrumbes provocados por las condiciones climáticas en la zona, han impedido el avance normal de la obra.