Convocan a reunión con el gobierno nacional en la Mojana: ¿Qué temas se abordarán?

En diálogo con Caracol Radio, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta habló sobre la situación en la Mojana, donde muchas comunidades están afectadas por las inundaciones , e indicó que se ha convocado una reunión con el gobierno nacional para buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo, para el viernes 9 de agosto.

Sin embargo, el gobernador también se pronunció sobre el paro que fue convocado por las personas para el miércoles 7 de agosto , tomando la ocasión de la batalla de Boyacá, para visibilizar la problemática que sufren y para exigir una solución.

“Esperemos el viernes y si no hay satisfacción frente a esas acciones por parte del gobierno central y gobiernos territoriales, porque yo no puedo eximirme de responsabilidades como gobernador, también tengo que asumir unas responsabilidades y unos compromisos y estoy dispuesto a asumirlo. Si no quedan felices, pues tocará el paro y el corredor humanitario, pero la idea es poderlo suspender hasta el día viernes que tengamos la mesa y saber qué va a pasar”, le pidió el gobernador Zuleta a las comunidades que convocaron a un paro.

El gobernador fue escogido por la misma comunidad para ser el vocero en la reunión de este viernes en la que estará el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sus homólogos, los gobernadores de Antioquia, Bolívar, Sucre y a los 11 alcaldes de los municipios que comprenden el territorio de la Mojana. También participará el Ministerio de Agricultura, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, la Defensoría y la Procuraduría.

El propósito de esta reunión es conocer la situación del dique de Caregato, acordar soluciones y compromisos para afrontar esta problemática.

Además, el gobernador indicó que en la reunión abordará tres puntos importantes: las ayudas que han estado llegando, el estado de un contrato en ejecución en la Mojana y el proceso de una inversión integral que se acordó desde hace tres años.

Temas clave de la reunión

Con respecto a los mercados, Zuleta indicó que las persona afectadas sí han recibido mercados, kits de alojamiento, pero se necesita de más ayuda humanitaria.

El segundo punto es un contrato que está en ejecución pero que los gobernadores, alcaldes y ciudadanos desconocen. " Hay un contrato hoy en ejecución que supuestamente tiene problemas, desconocemos si tiene o no tiene problemas, si está incumpliendo, si no está incumpliendo, pues legalmente el director de riesgo con la supervisión del contrato y con el interventor debe definir y contarnos a todos a los afectados”, aseguró.

Por último, saber en qué va el proceso de recuperación integral de la Mojana, que comenzó hace tres años y no avanza. “Pero hoy no sabemos realmente en qué estado avanza este proyecto de solución estructural liderado entre el fondo de adaptación y la unidad de riesgo para una gran inversión en toda la zona de la Mojana”, indicó el gobernador.

El problema de la Mojana

En el 2021, las comunidades que viven en el territorio de la Mojana, que se compone de 11 municipios de 4 departamentos del país, y la UNGRD previnieron una inundación que iba a ocurrir debido al dique Caregato.