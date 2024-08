En vilo el patrocinio de la Lotería de Santander al Atlético Bucaramanga

En medio de una entrevista de Caracol Radio, al Gerente de Lotería Santander Herwing Libán Peña Ordóñez se le preguntó sobre el patrocinio del equipo de fútbol Atlético Bucaramanga, mencionó “hay propuestas sobre la mesa y estamos esperando respuesta”

El gerente de Lotería Santander, ha confirmado que las negociaciones para asegurar el patrocinio para el equipo de fútbol Atlético Bucaramanga están en marcha. Si bien aún no se ha concretado un acuerdo definitivo, las propuestas están sobre la mesa y la afición está expectante ante esta noticia.

Herwing Peña señala que las negociaciones con el grupo Atlético Bucaramanga se encuentran en espera tras la renuncia de Jaime Elías el anterior presidente del club de fútbol Bumangués, con quien se estaban llevando a cabo las negociaciones y propuestas para llevar a cabo la vinculación de un patrocinio final.

No obstante, Herwing Peña, admitió que el acuerdo está sujeto a detalles finales que aún no se han resuelto, lo que ha llevado a una demora en la confirmación oficial. La empresa y el equipo están trabajando para resolver estos detalles y poder concretar un posible patrocinio. Sin embargo, el gerente mencionó no contar con una respuesta concreta todavía.

Mientras tanto, los aficionados del equipo y los seguidores de la marca esperan ansiosos una actualización oficial sobre el patrocinio, que promete ser un hito importante para ambos.