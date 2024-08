¿Cómo saber si alguien le está mintiendo? Esto dicen los psicólogos

La interpretación del lenguaje corporal, entre este, de los ojos, es indispensable dentro de cualquier conversación, pues no comprender los gestos no verbales de las miradas, puede llegar a obstaculizar la comunicación, causando la pérdida de mensajes importantes pero sutiles. El movimiento de los ojos es una de las herramientas más poderosas dentro de la comunicación no verbal, debido a que estos reflejan emociones y pensamientos que normalmente no podrían expresarse con tanta facilidad.

Un aspecto clave es que los ojos pueden transmitir sinceridad, desconfianza, interés o aburrimiento; lograr entender los movimientos o las expresiones permite interpretar de forma adecuada las intenciones y sentimiento de los demás.

Usted puede saber si alguien le puede estar mintiendo solo con observar la dirección de su mirada. Descubra hacia donde se dirige en caso de que le estén mintiendo.

¿Qué aspectos pueden demostrar algo con la mirada?

La dirección de la mirada puede revelar demasiado sobre las intenciones, emociones y estados psicológicos; si bien es algo que suele hacer inconscientemente, las personas que mienten pueden evitar el contacto visual, parpadear frecuentemente, o mirar hacia un lado mientras hablan.

Otros de los aspectos que podrían tener significado mediante el lenguaje no verbal, pueden ser:

Levantar las cejas: expresa sorpresa o interés. En una conversación, este gesto puede ser una señales de reconocimiento o acuerdo con la otra persona.

Bajar la cabeza y levantar la mirada: puede demostrar sumisión o timidez, como también podría expresarse como una forma de mostrar respeto o de buscar aprobación.

Mirar hacia los lados: mirar en repetidas ocasiones hacia los lados, suele ser una señal de nerviosismo o desconfianza, pero puede indicar que la persona está en busca de una salida de la situación.

Dilatación y contracción de las pupilas: por naturaleza las pupilas se dilatan en respuesta a la luz, sin embargo, cuando una persona se encuentra interesada o atraída por otra o por algo, las pupilas se dilatan. O, si, por el contrario, se contraen, indica desagrado o concentración intensa.

¿Cómo saber cuando alguien miente?

Aunque no siempre son signos de que alguien esté mintiendo, la psicóloga María Elena Ocaño, de Argentina, expresa que “mientras pensamos, movemos los ojos y con el conocimiento adecuado podemos lograr qué piensa la otra persona en un determinado momento”, explicando, que cuando una persona está mintiendo tiende a mirar hacia arriba a la derecha.

Cuando los ojos se posicionan hacia el lado derecho y hacia arriba, como menciona la psicóloga, es necesario explicar que este es el campo de imaginación visual, el lugar en donde se posicionan los ojos cuando se intenta imaginar algo que no es real; esta es la ubicación en la que el cerebro se encarga de la imaginación visual, por lo tanto, si una persona direcciona su mirada hacia ese lado podría estarle mintiendo.

Sin embargo, el profesor británico de psicología en la Universidad de Hertfordshire, Richard Wiseman, habló sobre ese mito afirmando que “es común desviar la mirada, pero erróneamente se interpreta como una señal de engaño”.