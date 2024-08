Alcaldía y Gobernación convocaron a plantón contra Maduro en La Alpujarra

Antioquia

En respaldo a la población venezolana por la situación política que enfrenta su país por las recientes elecciones presidenciales y el estallido social de los últimos días, la alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, en un anuncio conjunto convocaron a la ciudadanía este próximo miércoles festivo, 7 de agosto, para que en forma de plantón se congreguen en la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra a las 10:30 AM y protesten en contra del régimen de Nicolás Maduro.

“Que nos encontremos a hacer un llamado por la libertad, por la democracia, para rechazar el régimen, para rechazar el horror, para rechazar de lo que están haciendo en contra de los manifestantes justamente en Venezuela que lo que buscan es libertad. Para nosotros es demasiado claro de qué lado estamos, estamos del lado de la libertad, estamos del lado de la democracia y la importancia que esto tiene también para nuestro departamento, para nuestra ciudad y para nuestro país”, dictó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Desde la administración distrital y departamental se señaló que tanto el Gobierno Nacional como el resto de presidentes de todo el mundo, deberían de reconocer como presidente legítimo a Edmundo González y a su vez, resaltar el acto de liderazgo de María Corina Machado en Venezuela, por lo que expresaron que si el presidente Gustavo Petro no se refería en apoyo a la población venezolana, los antioqueños sí dejarían su posición clara.

“Nosotros hoy no solo nos estamos solidarizando con Venezuela sino que además le queremos decir al mundo entero que Antioquia también es Colombia y que desde Antioquia no somos cómplices con la dictadura de Maduro tal y como lo viene haciendo infortunadamente el gobierno de Petro. A los gobiernos de izquierda les queda muy fácil desde la comodidad de sus escritorios poder solidarizarse con el régimen, porque no son empáticos con lo que padecen los migrantes”, señaló Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Ambos mandatarios expresaron que la invitación además de ser en solidaridad con la población venezolana, se hacía en alerta por la posible ola migratoria y crisis que se ocasionaría después de las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela; pues el estado crítico de su país, ha provocado durante los últimos años que millones de venezolanos se hayan desplazado a otras partes del mundo en búsqueda de mejores oportunidades.

Migración venezolana en Antioquia

La cifra de migrantes venezolanos en Colombia para febrero de este año fue de 2.845.706, según el Ministerio de Salud y el DANE. De ellos, 394.990 se encuentran en Antioquia y 241.166 en el Valle de Aburrá, cifra que equivale, aproximadamente, al número de personas que viven en Envigado. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 10% de la población en Medellín es venezolana.