Más de 50 capturados en el estado Táchira por presunta instigación al odio

Cúcuta

Durante las últimas horas el gobernador del estado Táchira en Venezuela dio a conocer la captura y judicialización de más de 50 personas que estaban presuntamente incentivando al odio en esa zona fronteriza.

El mandatario regional afirmó que se cuenta con todas las pruebas para que estas personas permanezcan en prisión.

“55 detenidos, convictos, confesos y con pruebas, no tengo los detalles, no es mi tarea, algunos de ellos procesados por la ley del odio, con pruebas concretas, testigos, fotos, etc. a ellos según la ley del odio, mínimo ocho años de prisión” dijo Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira.

Bernal dio a conocer que se trata de los presuntos responsables de varios casos que han sido denunciados por las autoridades desde días anteriores a las elecciones presidenciales y lo sucedido durante la revuelta social después de conocerse los resultados.

“Los que son detenidos quemando caucho, atentando contra las instalaciones como el módulo de Coloncito, que lo destruyeron, que se descubrieron en un plan para dejar sin electricidad siete estados, los que confesaron que iban a quemar el Hospital de Junín, los que confesaron que iban a quemar centros electorales, los que han sido detenidos con cañones de mortero, también el delito de odio por Internet, aquel que instigue al odio, incluso el homicidio, por Internet, que está en Venezuela, que sea detenido, será procesado” puntualizó Bernal.

Por su parte, los dirigentes políticos venezolanos en zona de frontera han denunciado un plan de persecución por parte de la misma gobernación en representación del Gobierno Nacional.