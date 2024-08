Martín Rea sobre los huevos que les lanzaron aficionados del Cali: “Entiendo al hincha”

Martín Rea, defensa uruguayo del Deportivo Cali, debutó con el equipo vallecaucano en la derrota 2-1 ante Fortaleza en Bogotá. El jugador contó cómo se sintió en su primer partido, explicó por qué decidió asumir este reto y se refirió al particular momento en el que los aficionados les lanzaron huevos al terreno de juego.

Sobre su primer partido en el club, contó cómo se sintió. “Bien, era una incertidumbre para mí el primer partido en el club, jugar en la altura, en una cancha que no muchos jugadores conocían. No pude ver la velocidad de la pelota en la altura, el tema del ahogo en corridas largas, me fui acostumbrando adentro de la cancha a la altura y la pelota”.

Y agregó: “Sentí que en los primeros minutos me costó acomodarme en el partido. Me fui acomodando, la derrota y cuando te hacen dos goles, obviamente hay errores defensivos, pero para ser mi debut y con estos factores, fue un aceptable debut, un buen debut. El domingo jugamos con nuestra gente y esperamos que todo sea para mejor”.

Sobre cuál fue la motivación para venir al club, explicó que se trató del reto de ayudarle al equipo a salir de este duro momento, donde deportivamente lucha para no perder la categoría a final del presente año.

“Justamente eso, la situación que está viviendo el Cali. Todos conocen el Deportivo Cali, todos saben el grandísimo club que es. A mí me tocó enfrentar al Cali por Sudamericana en el año 2018, cuando yo debutaba y jugué en el estadio del Cali, vi lo que era la gente”, comentó.

Y añadió al respecto: “todo el mundo conoce al Deportivo Cali y lo que me motivó fue el momento que estaba viviendo, sentía que podía venir a aportar, sacar adelante este semestre y a partir del año que viene, Cali vuelva a estar en las posiciones que se merece históricamente”.

Entretanto, de los huevos que recibieron a modo de protesta de parte de los aficionados, dijo: “no sé si reprochable, siempre en los clubes el hincha es el que más sufre, es la realidad. Siempre digo, el club es de los hinchas, de los socios, no es de nadie más. Son siempre los que más sufren. Entiendo que por la situación en la que está el Cali es un momento de unión el que debe tener el club, que no sean los hinchas por un lado, los jugadores y los directivos por el otro... de esta situación sale el Cali con todos juntos”.

“Entiendo al hincha, entiendo el momento que están viviendo, ya son 2 años que no encuentra al Cali en la Liga como fue históricamente. Es un momento de unión, de reprocharnos de puerta para adentro y hacernos fuerte de locales, la presión no puede ser para nosotros, sino para los rivales”, finalizó.