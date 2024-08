Lorenzo sobre la Copa América: “Las actuaciones arbitrales no fueron las mejores”

El seleccionador argentino llegó en el 2022 y antes de la final con Argentina llevaba una racha de 28 partidos invictos tanto en amistosos, eliminatorias y la última competición oficial que fue la Copa América 2024.

Las victorias más importantes en la era Lorenzo tomaron lugar en las eliminatorias, donde Colombia por primera vez en su historia logro derrotar a la Selección de Brasil gracias a dos goles de Luis Díaz quien fue el protagonista de los tres puntos para la victoria 2-1 frente a los dirigidos por Dorival Junior.

A la vez el triunfo para llegar a la gran final en la Copa América frente a la Selección de Uruguay por la mínima diferencia con un gol de Jefferson Lerma.

Con el subcampeonato conseguido en la pasada Copa América disputada en Estados Unidos, Néstor Lorenzo habló con El VBAR Caracol y declaro sobre las próximas competiciones de la Selección Colombia y la polémica organización de la Copa América 2024. “La organización no favoreció y los tiempos de descanso fueron disparejos“

Final Copa América 2024

“Una final es algo muy fino, se define con situaciones muy puntuales. Me quedo con la sensación que los jugadores dieron todo y en los minutos finales del partido los jugadores estaban acalambrados de correr y de toda la seguidilla, la organización y el fixture no nos favoreció en lo más mínimo, pero no quiero abandonar en esas cosas, dieron lo mejor y hay cosas por mejorar incluso nosotros mismos como cuerpo técnico, eso me obliga a reconocer con agradecimiento el trabajo de los muchachos, no hay reproches de parte nuestra, pero la organización no favoreció y los tiempos de descanso fueron disparejos en todo sentido incluso las actuaciones arbitrales no fueron de lo mejor”

Copa Oro 2025

“Personalmente, no he recibido nada oficial, solo lo que escuche por la prensa y, por un lado, es bueno que nos tengan en cuenta, es un torneo que es casi un mini mundial, pero valoro que nos inviten a un torneo de esa categoría”

Falcao junto a Cuadrado y una posible convocatoria

“Son jugadores que le dieron mucho a la selección y todavía estando en competencia, pueden alcanzar un nivel de competitividad que le pueden seguir dando cosas a la selección, yo no los descarto nunca a ninguno de los dos y tienen mucha competencia en los puestos, pero son dos jugadores que estando activos siempre están siendo vistos y valorados”

James y su próximo club

“James está buscando su club futuro y está en ese proceso, apenas se oficialice, su firma con algún equipo nos va a indicar y es un jugador grande que sabe lo que quiere, si me pide un consejo seguro que hablaremos”

¿Qué liga le sentaría bien a James?

“Donde juegue y tenga protagonismo y que el técnico lo quiera, eso es el único dato que le pude dar”

3:30 en Barranquilla para la eliminatoria

“Venimos jugando, el que jugamos con Uruguay, estamos en eso que el local elige, ¿no? Me parece que es un horario que a nosotros nos vino bien, el equipo rindió y no me parece que sea para sacar ventaja”

Altura de Bolivia y el calor en Barranquilla

“Hay algo que no hay que desconocer, la memoria del jugador y nosotros en otra época teníamos muchos jugadores costeños, ahora tenemos a algunos no todos y más vale que ellos ya estaban acostumbrados a la humedad y el calor en Barranquilla, Bolivia sigue sacando ventaja porque tiene muchos jugadores locales que están acostumbrados a jugar en la paz que es muy difícil. Eso innegablemente es las sensaciones que tiene el jugador de asimilar mejor la dificultad que le causa tanto el calor y la humedad y la altura.

Preparación en los 4.100 metros de altura para la fecha 9

“No cambia lo que es en sí, ya ir a la paz era una dificultad grande y la tomaremos de la mejor manera, la idea es que los jugadores lleguen de la mejor manera”

Jugadores seleccionados para el enfrentamiento con Bolivia

“Lo estamos estudiando, no tenemos todavía la decisión tomada y no han iniciado los torneos en Europa y los jugadores están inactivos, así que toca que ver como llegan para la primera fecha. Es una etapa del año incierta en cuanto al seguimiento de los jugadores en competencia”

Posibilidades de mantener el nivel de cara a la eliminatoria

“A pesar de la amargura de perder la final nos fuimos convencidos de que había estar comprometidos para la fecha FIFA que se venía bastante rápido y eso lo hablamos con el grupo que ha mostrado una entrega y compromiso absoluto, así que estoy confiado de que van a hacer todo lo posible de parte de ellos y después hay algo que son los fixture del campeonato donde algunos van a venir con uno o dos partidos que se tuvieron que tomar unos días de descanso y se están incorporando a los clubes estos días y no se sabe si van a permanecer en ese mismo club”

Nivel futbolístico de la Selección Colombia

“Podemos mejorar algunas cosas y seguir creciendo, hay situaciones puntuales que vamos a ir hablando y ahora se viene la eliminatoria , es difícil porque para la preparación del partido tenés un día o dos días y salís a la cancha a jugar, donde tengamos tiempo de hablar podemos meter algún concepto para seguir creciendo desde lo individual y lo colectivo”

Camino al mundial 2026

“Cuando uno analiza un rendimiento el mejor rendimiento posible es hasta ahi puedo llegar y después esta ver las posibilidades de seguir creciendo y subir la vara, el equipo vino en crecimiento y hay cosas por mejorar en los tiempos del partido, la ansiedad que tuvimos en ciertos momentos y son cosas que tenemos que aprender”

Expectativas del Mundial 2026

“Siempre jugamos para ganar y la verdad no se me ocurre entrar a la cancha para ver que pasa y a los jugadores le metimos eso en la cabeza y tienen esa mentalidad, cada competencia trae sus dificultades, retos y desafíos, dependemos mucho de la actualidad del jugador en el momento, es muy importante la actualidad del jugador en los microciclos porque vos no podés contar semana a semana con el jugador y prepáralo, ahí vienen y en dos días ya salís a jugar eliminatoria, en este caso es menos tiempo porque con Perú jugamos el viernes, pero debemos aprenderlo para prepararnos de la mejor manera”