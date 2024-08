“Detuvieron a mi hijo por estar de lado de la justicia”: mamá de teniente en Venezuela

En el programa de 10 AM Hoy por Hoy, se conectó Deysi Herrera, madre del primer teniente del Ejército Bolivariano, Efraín Molina Herrera, de 24 años, quien fue detenido en las últimas horas en el estado Zulia y del cual se desconoce su paradero.

A través del testimonio de la madre del teniente, se dio a conocer que su hijo, Efraín Molina Herrera, fue detenido justo ayer en las horas de la tarde (6:00 p.m) en la parroquia la chinita ubicado en el estado Zulia, Venezuela.

Asimismo manifestó que el teniente Molina, tenía en su poder grabaciones que probarían las irregularidades que se estaban dando con los votos en una escuela donde estaba trabajando durante las elecciones.

“Él vio la verdad que estaban siendo alterados los votos electorales, es decir, estaban metiendo más de un partido, que del otro partido. O sea, querían hacer como qué el partido del señor Nicolás obtuviera la mayoría de los votos y el del otro candidato menos, entonces él no estuvo de acuerdo con eso, porque él dice, yo soy la ley cómo van a hacer eso en mi jurisdicción, estoy a mi cargo, yo estoy para hacer la ley del orden y por eso grabó los vídeos donde sale un señor que estaba manipulando la máquina sin la autorización de él, es lo que explica en ese en ese video” afirmó la Sra. Herrera.

A su vez manifiesta que luego del día de las elecciones, que fue cuando se grabó todo, él publica después de cinco días el video en su cuenta de Facebook y lo comparte con personas cercanas a su circulo. Ante el rechazo de las acciones que se vieron en el video, mucha gente lo apoyo, sin embargo, lo llevaron a ser detenido en la parroquia.

Abusos en el ejercito

Según la mamá del teniente se pronunció ante los abusos que hacían en el ejército. Por lo que llevo al teniente a retirarse del cargo.

“Ellos no dormían bien, no se alimentaban bien, no ganaban bien. Aparte de eso, el poquito de sueldo que él tenía, si se rompía una puerta, él de su bolsillo tenía que sacar. O sea, se supone que es un gobierno que tiene que darle todo el Ejército, tener todo el material por qué un trabajador militar tiene que sacar de su bolsillo para mantener la jurisdicción donde están. Mi hijo a veces no tenía ni para comer y yo tenía que mandarle dinero de aquí. Me decía mamá no tengo para el desayuno” afirmó Deysi Herrera.

Este es el momento en el que detienen al Teniente Efraín Molina, él estaba en una videollamada y queda evidencia de lo sucedido. pic.twitter.com/47zLU5zGiW — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) August 2, 2024