Sogamoso implementa Zonas Seguras para proteger a los ciudadanos

Sogamoso

Desde hoy jueves 1 de agosto del 2024, la Alcaldía de Sogamoso pondrá en marcha el Decreto 210 de este año, con el que se implementa una nueva medida para garantizar la seguridad en los lugares de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo al secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán, su objetivo principal es garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana. “Es un decreto pensado en la organización de la vida nocturna con los establecimientos y se busca reconocer y promover aquellos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, siempre cumpliendo con estándares de calidad y de seguridad. Se busca especializar el servicio que se presta a toda la ciudadanía”, dijo el funcionario en Caracol Radio.

Uno de los principales motivos para implementar estas zonas, fueron los altos índices de inseguridad que se presentaron a inicios de año, que arrojaron 8 homicidios, de los cuales 7 de ellos fueron por la ingesta de bebidas alcohólicas, “eso nos evidenció que necesitábamos hacer un control sobre la proliferación de establecimientos nocturnos sin cumplir con los requisitos, y así adelantar acciones y operativos con la Policía, como sanciones y cierres de establecimientos. Esto nos llevó a tener un reglamento que especificara cada una de las necesidades en sus sectores y el cumplimiento de los requisitos, para que se preste un buen servicio”, precisó Merchán.

“Han sido cinco meses de socializaciones, de establecer parámetros y de llevar una estadística de qué era lo más conveniente para la seguridad y convivencia”, secretario de Gobierno de Sogamoso, Alexander Merchán —

A través de la Secretaría de Gobierno que es la que verifica que se cumplan con los requisitos, se estará orientando sobre los lineamientos y horarios de las zonas, según los condiciones y requerimientos de los establecimientos. La entrada en vigencia del decreto, aunque fue sancionado el 17 de julio, es a partir de hoy jueves 1 de agosto.

Aseguró el secretario Merchán que con la Policía van a hacer el control que se requiera, todos los fines de semana, y estarán pendientes de los establecimientos que cumplan con los requisitos de las Zonas Seguras.

En la ciudad hay cerca de 300 establecimientos que ya están dentro de la clasificación que se encuentran en tres tipos de Zonas Seguras, cada uno con diferentes requisitos y horarios de operación:

Zona Segura Tipo A: establecimientos que cumplen con los requisitos más rigurosos. Estos podrán operar todos los días hasta las 4:00 a.m.

establecimientos que cumplen con los requisitos más rigurosos. Estos podrán operar todos los días hasta las 4:00 a.m. Zona Segura Tipo B: comercios que cumplen con los requisitos más viables, podrán operar hasta las 2 de la mañana, los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivos, y hasta las 12:00 a.m. el resto de los días.

comercios que cumplen con los requisitos más viables, podrán operar hasta las 2 de la mañana, los jueves, viernes, sábados y vísperas de festivos, y hasta las 12:00 a.m. el resto de los días. Zona Segura Tipo C: negocios que cumplen que no se ajusten a estas zonas, pero cuya operación se limita hasta la medianoche cualquier día de la semana.

Los establecimientos clasificados como Zonas Seguras Tipo A y B serán promovidos en las publicaciones oficiales de la Alcaldía y la Cámara de Comercio de Sogamoso, destacando su cumplimiento con altos estándares de seguridad y calidad.

El Decreto 210 excluye a las licoreras de esta clasificación, asignándoles la categoría Tipo C. Estas podrán operar hasta las 12 a.m. de lunes a jueves y hasta las 2 a.m. los fines de semana, pero solo podrán vender bebidas para llevar y no podrán instalar mesas, sonido ni permitir el consumo en sus instalaciones o en el espacio público circundante.

Las tiendas que vendan víveres y bebidas alcohólicas podrán operar hasta las 10 p.m. todos los días, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 87 de la Ley 1801 del 2016.

Esta iniciativa es parte del Plan de Desarrollo 2024-2027, que incluye un programa de seguridad, orden y justicia para reducir la violencia en el municipio. “Queremos garantizar la seguridad y la integridad de las personas, permitiendo que todos disfruten de los establecimientos nocturnos con tranquilidad y orden”, afirmó Alexander Merchán, secretario de Gobierno.

Para más información sobre cómo participar en esta iniciativa, los interesados pueden presentar sus requisitos en la Secretaría de Gobierno.