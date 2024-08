En firme quedó la nulidad de Altus Baquero como magistrado del CNE

La sección quinta del Consejo de Estado rechazó una petición del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero, para que ese tribunal anulara la decisión que lo sacó de ese cargo por no cumplir los requisitos para ocupar ese puesto.



“En suma, el despacho concluye que la solicitud de nulidad aquí analizada, realmente, no tiene fundamento en el supuesto contemplado en el artículo 133, numeral 2, del Código General del Proceso. Por consiguiente, se dará aplicación al inciso final del artículo 135 del referido estatuto procesal que contempla: «El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de ser saneada o por quien carezca de legitimación”, dice la decisión.



Es importante resaltar que en junio de este año, la Sección Quinta tumbó la elección de Baquero, luego de estudiar una demanda en la que se afirmaba que no cumplía con el requisito de los 15 años de experiencia necesarios para ocupar el cargo en el tribunal y este jueves volvió a rectificar la decisión.