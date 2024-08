El FOMAG no pagó deuda y hospitales públicos suspendieron atención a profesores

Antioquia

La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA) informó que, debido a la falta de pago de las deudas adquiridas con hospitales públicos de Antioquia por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Antioquia (FOMAG), los hospitales del departamento decidieron que a partir del primero de agosto de 2024 suspender los servicios de salud ambulatorios no urgentes a los profesores y sus familiares.

Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de AESA, indicó que son unas 96 mil personas las afectadas con la decisión, pero recalca en que el FOMAG se ha negado a pagar más de 3 mil millones que es la deuda del fondo con los hospitale s, solo en la prestación del servicio de profesores y familiares de mayo y junio. Esta situación se da luego de que los hospitales le dieran un plazo a la entidad de orden nacional hasta este 31 de julio.

“Pero quien no cumplió fue el FOMAG, porque ellos quedaron de pagarnos hoy y no nos pagaron los servicios de salud que prestamos los hospitales públicos en los meses de mayo y de junio, y no nos pagaron, que nos adeudan 3.000 millones de pesos, y hasta la fecha de hoy 31 no nos han pagado un solo peso de los recursos adeudados”, dijo el señor Sánchez.

También recala que el FOMAG tampoco ha enviado los contratos para firmarlos y oficializar la prestación del servicio y que ha generado los montos adeudados.

“Llevamos tres meses atendiendo a los maestros en mayo, junio y julio sin contrato y nos parece también muy delicado que ya han pasado tres meses y el FOMAG no ha sido capaz de contratar en tres meses. Entonces, si es, le hacemos un llamado al FOMAG que se organice y que mande los contratos para que los firmemos y que nos paguen lo que nos deben”, agregó.

El funcionario también hizo referencia a un documento que comenzó a circular, en el que el FOMAC indica que ya se le pagó a algunos hospitales.

“Es un documento que nos envía el FOMAC, donde dice que se van a pagar 500 millones de pesos a los hospitales públicos de Antioquia, 500 de los 3.000, y solamente están relacionados en este documento 18 hospitales públicos de Antioquia, y en Antioquia somos 130 hospitales públicos, de los cuales 125 se encuentran asociados a una vez. Entonces, lo que sí es cierto es que ese dinero, hoy, miércoles 31 de julio, no ha ingresado a las cuentas bancarias de los hospitales. Es probable que ingrese mañana, pero hoy no ingresó ese dinero”, agregó.

Indica que la cifra de los 3 mil millones de pesos, son solo de mayo y junio ya que aún no se factura el mes de julio, por lo que la cifra podría aumentar.