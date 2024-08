Comunidad protesta en Juan Frío por mal estado de institución educativa

Cúcuta

La comunidad en zona rural del municipio de Villa del Rosario, salió a protestar por la falta de condiciones en el Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frío.

La dirigencia comunal asegura que la infraestructura no es adecuada, los niños están en riesgo por la presencia de animales y no se cuenta con el personal suficiente para la atención de aproximadamente 600 estudiantes.

“Hace 25 años no tenemos trabajadores o servidores, y la Gobernación nunca nos ha solucionado, nunca nos han atendido, no tenemos baños, no tenemos agua, hay una proliferación de culebras y es un colegio que es agropecuario, pero entre comillas, porque apoyo agropecuario no tenemos” dijo a Caracol Radio Alex Camacho, presidente de JAC de Juan Frío.

Aseguran que en caso de no tener una respuesta, la protesta se hará de manera indefinida hasta que se logre una mesa de trabajo con las autoridades departamentales.

“Las acciones las vamos a tomar todos los días, si nos toca amarrarnos al colegio lo vamos a hacer, porque es el futuro de nuestros hijo, por solo hay dos opciones, que entren al centro educativo a tener peligros o que la educación sea adecuada y digna como debe ser para todos, vamos a seguir en protesta, pacífica, pero en pie de lucha” puntualizó Camacho.

La administración municipal a través del alcalde Camilo Suárez ha iniciado un proceso de mediación para que se dé la respuesta que espera la comunidad.