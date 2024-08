Colombia y la OEA en la crisis venezolana, ¿funcionará la presión internacional?

En Hora20 el análisis al pronunciamiento del presidente Petro sobre la crisis política en Venezuela, el futuro político y el rol de Colombia en adelante ante la votación de una resolución que no prosperó en la OEA. Una mirada a otros temas a nivel interno: los procesos de paz con los armados, las mesas congeladas y los que se reorganizan. Después, el análisis al impacto político del aumento del desempleo y el estancamiento de la economía.

Lo que dicen los panelistas

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, planteó que el pronunciamiento de la OEA tenía una dificultad porque en realidad se pedía que se reconociera la postura de la oposición, “era difícil que se pudiera aprobar y de todas maneras lo que se debe lograr, es que el régimen de Maduro logre entender que tiene los días contados”. Detalló que se necesita encontrar una salida para ese gobierno, “tiene que ser una salida pacífica, eso es lo que se debería estar negociando en este momento”, puntualizó.

Comentó que revisar las actas es un tema incierto, “se vuelve casi que el punto de honor. El asunto que está en juego son las Fuerzas Militares en Venezuela. Hemos recibido información sobre posibles fisuras, pero no sabemos qué va a suceder”.

Catalina Velasco, exministra de Vivienda, economista, doctora en Estudios Políticos y consultora, planteó que la votación en la OEA demuestra que el continente tiene un equilibrio y una tensión, “eso está bien e indica que la discusión es activa. Me gusta ver la posición conjunta de México, Brasil y Colombia, y eso es una señal interesante de las fuerzas políticas del continente”. Resaltó que ha visto al Presidente activo como jefe de Estado, “trabaja en la conversación directa con Venezuela y al tiempo con Brasil y México, entonces está en juego la paz, la economía y los flujos migratorios de Colombia”.

Resaltó que las actas son la discusión más importante porque es el reflejo de la votación popular, “para cualquier lado las actas van a generar tensiones, conflicto, violencia y problemas serios”, además, dijo que nada diferente puede hacer la comunidad internacional que exigir que la votación sea evidenciada, que la información sea veraz y se respete la decisión del pueblo.

Juan Camilo Restrepo, exministro, excongresista, exjefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, señaló que el tono del presidente contrasta con el tono de lo ocurrido en Perú cuando Castillo salió del poder, “la de hoy fue una declaración, aunque tardía, tuvo un tono más prudente”. Manifestó que Petro hacía un llamado para que las actas se ventilaran públicamente y se llamara a un organismo internacional, “eso en esencia también lo decía la resolución de la OEA, pero se abstuvo en la votación”.

De otro lado, dijo que cuando se ve a los participantes en las manifestaciones, “uno se da cuenta que el 95% de la gente que sale, son personas angustiadas frente a lo ocurrido. Puede que un porcentaje pueda ser como la primera línea en Colombia”.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que la OEA para muchos países como México ha venido perdiendo legitimidad, pues consideran que no es lo suficientemente imparcial para ofrecer salidas, “fue equivocado que el secretario general saliera con un trino a pocas horas de las elecciones a respaldar una de las partes. Si quiere mantenerse como un organismo imparcial, ese no era el papel de Almagro”. Destacó que el presidente Petro no puede hacer lo mismo de Milei o de otro presidente, “tenemos más de 2 mil kilómetros de frontera, la experiencia del enfrentamiento fue un fracaso y el cierre de la frontera dejó consecuencias económicas”.

Destacó que, como acompañante del proceso, dijo que se vio actuaciones de parte de motociclistas en la zona del hotel donde estaba hospedado, “vi una población de características vinculadas a sectores muy populares. Vi comportamientos ligados a la delincuencia, no hay que soslayar que muchos de esos comportamientos sean financiados por la oposición”.