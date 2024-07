La cultura sigue con saldo en rojo en Manizales

Manizales

Pese a que la mayoría de las deudas son heredadas de administraciones pasadas, los artistas piden a los funcionarios actuales que empiecen a administrar y a apoyar al gremio que sigue a la espera del pago por sus servicios en la Feria de Manizales, festivales, eventos y proyectos celebrados con la Alcaldía en años anteriores.

Este tema fue discutido en el Concejo de Manizales donde se hizo seguimiento a los primeros meses de existencia de la nueva Secretaría de Cultura y Civismo, al igual que de la Promotora de Eventos y turismo, frente a esto la Concejal Paula Toro, indagó sobre las deudas que han tenido desde administraciones atrás y sobre los pagos que deben realizar.

“Hoy pretendo prender las luces y poner los reflectores alrededor de tres temas fundamentales, el primero tiene que ver con la convocatoria de la Ley de Espectáculos Públicos donde son aproximadamente $350 millones de pesos que ya fueron aprobados desde el 5 de diciembre del año anterior e incluso fueron definidos los beneficiarios y hoy siete meses después aún no los obtiene, entonces hoy también quería decir que no tiene por qué el sector cultural y ningún sector, padecer la transición en el sector público de una administración a otra”, destacó la concejal de oposición.

Fue enfática además en decir que tiene los ojos puestos en la contratación para la Feria de Manizales, pa lo cual incluso pidió a entes de control vigilar la contratación directa y pidió además voluntad de pago a los artistas, “no solo deben desde la anterior administración, también son las últimas tres administraciones, incluida la actual, pues no le han cumplido los artistas en un pago de más de $1800 millones”.

Frente a las deudas que tiene la administración municipal con artistas, agrupaciones y colectivos, incluídos los recursos de los impuestos a los espectáculos públicos, la secretaria de cultura Paula Londoño, líder de dicha entidad, entregó detalles.

“Nosotros en ningún momento le hemos dado la espalda, tenemos que tener muy claro que esto es una deuda que heredamos y hasta que no tengamos una viabilidad jurídica, la cual nos trace y nos diga qué es lo que debemos hacer, la Administración no puede pagarla, esto es una irresponsabilidad de la administración anterior que tuvieron CDP para poder pagarlo y de ahí no pasó nunca sacaron el ERP”.

De igual forma, Mónica Londoño, gerente de la Promotora de Eventos y Turismo, destacó que de los mil millones priorizados para los pagos de deudas, estas se realizarán principalmente a las deudas que tienen denuncias vigentes.

“Nosotros como promotora y como funcionarios no podemos pagar intereses que no hayan sido ordenados por un juez, entonces espero que con esto podamos dejar claro al sector cultural, pero también a las empresas que hacen parte de esta lista que durante este semestre vamos a estar en procesos de conciliación porque como pueden ver ahí nosotros tenemos ya dos conciliaciones grandes con dos actores culturales importantes de la ciudad”.

Desde la anterior administración de Manizales, se implementó en la ciudad el proceso con el cual se realizaría la contribución parafiscal con los que grupos y colectivos pertenecientes al sector de las artes escénicas podrían acceder a recursos a través de la ley de espectáculos públicos, para lo cual se dispuso un recurso por más de $370 millones de pesos para favorecer a escenarios privados en la ciudad, sin embargo, a la fecha no han sido desembolsados

Desde la Secretaría de Cultura y Civismo destacan que los recursos no fueron ejecutados en la vigencia 2023 y tampoco apropiados en cuentas por pagar o como reserva presupuestal.

Destacan además que dicha Secretaría en conjunto con las Secretarías Jurídica y de Hacienda, están realizando las respectivas verificaciones y trámites ante el Ministerio de Cultura para destinar los recursos.

