Deterioro en viviendas por erosión del canal Calicanto en San José de los Campanos

Cartagena

Un llamado de emergencia hicieron los habitantes del sector Sueños del Futuro del barrio San José de los Campanos en el sur de Cartagena, ante el notable deterioro que presentan algunas viviendas por la erosión del terreno del canal Calicanto.

Durante la habitual visita de ‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ en la emisión del Noticiero del Mediodía, Rosalinda Contreras, una de las afectadas, aseguró que la falta de canalización de este cuerpo de agua ha afectado el terreno donde se encuentra su vivienda, pues el inmueble está “inclinado” y poco a poco ha ido cediendo. En esta casa ya se han presentando el desplome de una pared, cielo raso y techo.

“Yo tengo 24 años viviendo aquí y desde hace ocho este caño está poniendo en peligro nuestras vidas. He recurrido a todas las entidades con derecho de petición, solicitando que nos canalicen este año antes de que haya una tragedia mayor. Con mis propios recursos he tratado de detener las afectaciones causadas por la erosión, pero ha sido imposible porque la corriente y la socavación se lo ha llevado todo. Nos dijeron que construimos en zona de alto riesgo, algo que es cierto porque cuando llegamos aquí este canal no existía, lo hicieron para buscar el desagüe de las inundaciones generadas por la represa de Turbaco”, manifestó Contreras.

Rosalinda Contreras, quien reside con uno de sus hijos y su nieto, solicitó al Distrito de Cartagena intervenir la zona canalizando el caño Calicanto, teniendo en cuenta que la temporada invernal o el Fenómeno de la Niña apenas empieza.

“Este sector se llama Sueños del Futuro porque aquí he construido mi futuro, he vivido durante muchos años en esta zona y he criado con mucho esfuerzo a mis hijos y nietos. Todos soñamos con una vivienda, no quiero que este dolor de cabeza acabe con la casa que tanto soñé, con la que tanto esfuerzo he mantenido”, puntualizó Contreras en los micrófonos de Caracol Radio.