López Obrador pide no meter “las narices” en Venezuela

El presidente mexicano invitó a la comunidad internacional en general a no involucrarse con las elecciones en Venezuela. ( Foto: EFE / Caracol Radio )

En medio de una rueda de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió que no se cuestionen ni denuncien las elecciones como fraudulentas. Además cuestionó la autoridad de la comunidad internacional frente al gobierno venezolano y el poder de la OEA.

“Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática”, afirmó el mandatario.

AMLO confirmó que el gobierno mexicano reconocerá los resultados presentados por el CNE, a pesar de que aceptó esperar a la revisión de estos, pero pidió “no descalificar” los comicios “ni en un sentido ni en otro”.

Tildó de “injerencismo” a la comunidad internacional, incluyendo a la OEA. Recordemos que esta última denunció los resultados electorales como “la manipulación más aberrante”.

“¿Qué no tienen los gobiernos de otros países pequeños, medianos o grandotes cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? (...) ¿Qué se tiene que meter la OEA?”, alegó AMLO sin nombrar ningún país en específico.

“La OEA no tiene credibilidad ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato (Edmundo González)? ¿Dónde están las pruebas?”, cuestionó el presidente mexicano.