Juzgado laboral de Medellín admite demanda contra diputado Manuel García Lozano

Medellín

El Juzgado Quinto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín informó este lunes 29 de julio de 2024 que admitió una demanda que le impuso el señor Germán Augusto Rojas Hernández en contra del diputado de Antioquia por el Pacto Histórico Manuel María García Lozano, por un presunto incumplimiento en el pago de dos meses de salario por colaboraciones que le hizo al Corporado.

El demandante asegura que durante la campaña trabajó para el hoy diputado, pero éste le quedó debiendo el valor de dos meses; el monto es de un salario mínimo legal vigente, o sea más de dos millones de pesos más otros rubros de ley.

“Y no les paga a los trabajadores, a una persona que fue desplazada como yo y él sabiendo que yo estaba bregando a ver si podía ir y conseguir trabajo, y él se burló de mí, se burló de mí y no me pagó dos miserables meses de salario como si hubiera bastante, pero él se burla de la gente porque no solamente soy yo, es mucha gente lo que les debe y yo creo que eso no es una persona digna que esté en la Asamblea de Antioquia; ese puesto es una honorabilidad”, dijo el demandante a Caracol Radio.

Lea también:

Con nuevas rutas de transporte buscan facilitar el acceso a la educación en Medellín

Por las intensas lluvias hay más de 400 personas incomunicadas en Briceño

Además, aseguró que él hace parte del partido del gobierno nacional y que no debería jugar con las personas que solo buscan un empleo para subsistir.

El juzgado ordenó notificar al demandado, es decir, al diputado Manuel María García Lozano, para que se notifique en el despacho ante la demanda y advierte que “si pasados 10 días hábiles a partir de la entrega del aviso la parte demandada no comparece al despacho a notificarse personalmente, contados a partir de la entrega del aviso, la parte actora deberá solicitar el emplazamiento de la parte accionada”, en otro aparte agregó que la audiencia quedó fijada para el 23 de abril de 2025 a las 11:00 am y será virtual.

Pero antes de esto, las partes deberán aportar copia de sus actuaciones a las demás partes procesales de manera simultánea de cuando se envía al despacho.