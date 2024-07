Jhonny Segura: Una historia de esperanza y resiliencia

Cali, Valle del Cauca

La vida suele dar infinidad de giros con situaciones y desenlaces inesperados. Por años, Jhonny Segura Núñez se había destacado por cumplir su función como guarda de seguridad, sin embargo, un accidente de trabajo cambió su vida.

Inicios en Andina Seguridad Privada

De personalidad fuerte y aguerrida, este hombre recuerda el día que pisó por primera vez las instalaciones de Andina Seguridad Privada el 8 de enero de 2016. En ese momento, él tenía 29 años y estaba en búsqueda de una oportunidad que le brindara estabilidad para mantener a su esposa e hijos.

Un giro inesperado en la vida

Con dedicación y compromiso emprendió sus labores. Entre sus responsabilidades estaba proteger a los clientes y garantizar su seguridad, un trabajo que realizaba con orgullo y diligencia. No obstante, el 1° de septiembre de 2017 las cosas cambiaron y durante su horario laboral sufrió un accidente que le causó una incapacidad.

“Las cosas pasan porque deben de pasar”, reflexiona Jhonny Segura sobre aquel día que marcaría un antes y un después. A pesar de las adversidades, él nunca perdió la esperanza y gracias a la intervención de su ARL y el apoyo incondicional de Andina Seguridad Privada fue reubicado en un puesto donde se sintiera útil y productivo.

Reubicación y nuevo comienzo

La compañía, fiel a su compromiso con el bienestar de sus colaboradores no dejó a un lado a Jhonny Segura y pudo reubicarlo en el área de Talento Humano, un departamento completamente nuevo para él. “Gracias a Dios pudieron ayudarme”, comenta con gratitud. Si bien, al principio no tenía conocimiento sobre el funcionamiento de esa dependencia, la compañía ideó un plan de capacitaciones para que pudiera apropiarse de sus nuevas funciones.

Segura se siente feliz y satisfecho con su nuevo rol, mostrando la misma dedicación y empatía con todo el personal que labora en Andina Seguridad Privada. En febrero pasado, celebró su cumpleaños número 36 junto a su esposa y su hija, quienes expresan una inmensa satisfacción y alegría por el apoyo que la compañía le ha brindado.

Agradecimiento y apoyo familiar

“Me siento muy contento, no me dejaron solo”, afirma el colaborador, recordando cómo en su familia también encontró consuelo y esperanza al ver que la empresa no lo abandonó en su momento de necesidad.

La historia de Jhonny Segura Núñez es un testimonio de la misión de Andina Seguridad Privada, no sólo para proteger y apoyar a sus clientes, sino también a su recurso humano, por medio de políticas inclusivas y sostenibles. El compromiso de esta organización trasciende en la búsqueda de bienestar integral para sus integrantes.

Segura Núñez es un símbolo de la resiliencia y esperanza que caracterizan a los caleños al momento de afrontar nuevos desafíos.