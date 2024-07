Atlético Nacional Vs. La Equidad: Hora y dónde seguir el partido por la Liga colombiana

Atlético Nacional se medirá desde las 8:10 P.M. en el estadio Atanasio Girardot frente a La Equidad por la jornada 9 de la Liga colombiana, los antioqueños buscan reivindicarse por la derrota que sufrieron frente a Once Caldas por 2-0 en condición de visitante. El equipo capitalino empezó con ritmo positivo, dos victorias y una derrota lo ubican en el quinto puesto de la tabla con 6 puntos, una victoria contra el local, lo podría ubicar en el segundo o primer puesto, depende de los goles que puedan marcar.

La Equidad, en su último partido jugado contra Nacional, ganó por 2-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín en febrero. Kevin Viveros adelantó a los bogotanos con goles en los minutos 16 y 68. El conjunto verdiblanco espera tener una revancha por esa última derrota que sufrieron jugando en Bogotá.

Las estadísticas comparativas entre ambos equipos en este inicio de temporada son dominadas en gran parte por los antioqueños, la escuadra de Reppeto tiene más goles por partido N(1.5) - E(1) por partido suman N(5.8) - E(3.7) tiros a puerta, mantienen una posesión de balón del N(52%) - E(50%). En su historial de partidos jugados por Liga colombiana, hay un empate tanto en derrotas, empates y victorias. Cada uno ha ganado 15 partidos, 14 encuentros empatados y 15 derrotas para ambos. Los goles marcados en su totalidad por cada conjunto, son 57 para Atlético Nacional y 42 anotaciones para Equidad.

Sin embargo, los paisas si no quieren perder camino, deberán sumar esta victoria y superar al puntero Once Caldas. Dependerá de la planeación por parte del cuerpo técnico el planteamiento de los antioqueños. La afición espera con ansias el debut oficial de David Ospina, que por ahora no ha estado incluido en las convocatorias previas de los partidos contra Millonarios y Caldas.

Los dirigidos por el colombiano, Alexis García, deberán proponer un juego mucho más vertical frente a su oponente. Utilizar las bandas para generar peligro en el área, de esa manera, sugerir un juego similar al que le hizo el equipo manizaleño. El DT de Equidad tendrá que evaluar los errores del verdiblanco en su último encuentro y así, ubicar debilidades en su defensa y en su marcaje. Por otro lado, aunque los bogotanos no hayan dominado en totalidad su partido pasado contra Santa Fe, la tarea de Repetto será evitar la creación de espacios y la constante basculación del cuadro de García.

El juego, usted lo podrá seguir por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio mediante el streaming de YouTube.