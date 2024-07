Hoy debate de control político por el hacinamiento en las Estaciones de Policía

Bucaramanga

Desde las 8:00 A.M. el Concejo de Bucaramanga tendrá sesión descentralizada en la Universidad de Santander (UDES). El debate de control político fue citado por Hernando Mantilla, defensor de derechos carcelarios en Santander y los ponentes serán los concejales Jorge Flores y Daniela Torres donde pondrán sobre la mesa las condiciones en las que viven las personas privadas de la libertad.

Luego de visitar tres estaciones de policía durante el fin de semana Daniela Torres señaló que las condiciones en las que viven las personas en las estaciones son deplorables.

“Es una crisis humanitaria en todas las estaciones de policía. Las condiciones de salubridad no son las más adecuadas; tema de tuberculosis, hongos en los pies porque no cuentan con zapatos, muchos temas de odontología y también problemas de salud mental. No tienen programas de salud ni tampoco psicosociales, no los ponen a hacer nada en las estaciones. Hay adultos mayores a los que no los dejan entrar colchonetas y vimos muchos habitantes de calle dentro de las celdas”. Dijo la concejala.

Al debate de control político se citó a Policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Secretaria del Interior y Secretaria de Salud.