Gamero:“Era un partido controlado, pero cometimos dos errores y dos errores nos cobraron”

El entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa, tras finalizar la tercera jornada de la Liga colombiana con derrota para Millonarios por 2-1 en casa de Alianza FC. El equipo bogotano suma su segunda derrota consecutiva, contando la jornada que se adelantó por la sexta fecha, que se la arrebató Nacional como visitante.

Posterior al encuentro, el técnico del conjunto azul dijo que el principal error de Millonarios fue dar el balón. Enfatizó que su juego por las bandas fue más veloz, jugaron más directo en el ataque y así llegaban al área de los bogotanos.

Gamero dijo que los dos goles recibidos fueron “ingenuos”, el primer gol fue una jugada donde Juan Pablo Vargas no logra ver el balón y desubica a Sergio Mosquera, rebote que le queda servido a Andrés Rentería. Sobre el segundo gol, el técnico dijo que por la cantidad de jugadores que venían con la jugada, cometieron la osadía del penal.

Afirmó además que vinieron a buscar el partido, pero que lamentablemente no se consiguió el resultado por la efectividad que tuvo el contrincante.

Una versión de Millonarios parecida a la temporada 2021-2022

Dos remates a puerta y dos opciones de gol en 90 minutos, estas fueron algunas de las estadísticas del partido para el club visitante, a lo cual Gamero respondió: “Hoy tuvimos mayor posesión de balón, pero no la utilizamos muy bien, esa es la realidad. Hoy tuvimos una posesión de 60 contra 40, pero la tuvimos en un sector que no hacía daño. Estamos intentando que el equipo juegue mejor, que el equipo no pierna tantos balones. La jugada del primer gol fue una perdida de nosotros, donde el arquero lo cogen mal parado y es gol. No tuvimos mucha contundencia, es el partido donde menos oportunidades claras hemos tenido”

Mucha ingenuidad a pesar de tener un equipo más experimentado

“Esto no lo vamos a ocultar, es cierto. De 6 minutos adicionales, solamente se jugaron 2 por equivocaciones nuestras, hacer faltas, querer buscar el balón cuando no se puede. Hay dos cosas, una que yo debo corregir y otra que los jugadores entiendan qué nos está pasando. Nosotros cometemos un error y nos lo cobran de inmediato. Hay que aprender muchas cosas cuando un partido es adverso. Hoy son de esos partidos donde decimos, cometimos dos errores y dos errores nos cobraron”

Sin duda alguna, Millonarios dejó ir un partido por errores que le costaron las ocasiones de gol. El dirigente de Millonarios aceptó que jugaron contra un gran rival, un equipo que no bajo los brazos y que no se salió de la estructura que montaron desde el inicio. Destacó el dominio de pelota que tuvieron, pero que su rival hizo un juego mucho más vertical, fueron más contundentes. Ratificó el buen juego que hizo Alianza por las bandas y cómo eso los desestabilizó.

Finalizando la rueda de prensa, el profe Gamero fue crítico frente a los puntos por mejorar. Si bien este inicio no ha sido el esperado por el equipo, el entrenador no califica el proyecto como un fracaso, aunque este inicio de temporada no esté comenzando de la mejor manera. Sin embargo, dijo que estos son errores que el día de mañana tiene que corregir, pero tiene claro que cuenta con un buen equipo y que así mismo lo creen sus jugadores.