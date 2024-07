Entrenador de Camila Osorio: “Esta niña es una guerrera, ha nacido para ser una campeona”

¡María Camila Osorio tiene soñando al país! La prometedora tenista colombiana se clasificó a la segunda ronda de los Juegos Olímpicos, luego de vencer con parciales 6-4 y 6-3 a la letona Jelena Ostapenko, número 11 del mundo y siembra 10 del torneo. Actuación sensacional en nla pista 6 de Roland Garros.

Se trata del primer triunfo de la cucuteña en unas justas olímpicas, esto en medio de una jornada llena de incertidumbre dado que su partido estaba programado para el sábado 27 de julio, pero tuvo que jugarse un día después debido a las fuertes lluvias en la capital francesa.

Consumada la clasificación, Osorio tendrá que preparar su duelo de la siguiente fase ante la ucraniana Dayana Yastremska, a quien nunca ha enfrentado en competición oficial. La europea accedió a esta nueva fase tras vencer con parciales de 3-6, 7-5 y 6-0 a la brasileña Laura Pigossi.

Emoción por la victoria

Ricardo Sánchez, entrenador de Camila Osorio, habló en Caracol Radio sobre la brillante participación de su dirigida en esta jornada dominical de París 2024. Por un lado, ahondó en la estrategia empleada para hacerle daño a Ostapenko; por otro, reconoció que la postergación del encuentro les terminó ayudando con la planificación del mismo.

“Era un partido muy complicado porque Camila se lesionó en la gira de hierba y estuvo tres semanas solo entrenando una hora conmigo. Antes de venir aquí, el sábado solo jugó un set y el lunes la puse a jugar con la número uno del mundo para que empezara a perder el respeto a la jugadora grandes”, sentenció el español sobre lo vivido en la previa de las justas.

Y complementó respecto al encuentro: “Camila se le ha planteado muy bien al partido, le hemos jugado por la derecha, por el revés, no le hemos jugado corto, no la hemos dejado que se acomodara. Parecía que la otra nos iba a cagar a palos, pero al final, con las variantes de Camila y la verraquera que tiene, fue muy importante esta victoria. Es un gran logro para ella y para Colombia”.

“Sinceramente, nos ha beneficiado (el cambio de fechas del partido) porque ha salido el sol, hemos jugado en una pista más pequeña, entonces la pelota bota más. Ayer la pista era más grande y estaba muy húmeda, entonces los cambios de altura que habíamos planteado hubiesen sido más difíciles porque la bola no hubiese cogido tanto efecto y Ostapenko se hubiera acomodado mejor”, agregó.

Finalmente, Sánchez enalteció la mentalidad ganadora de Osorio y concluyó con un especial pedido respecto al estado físico de su dirigida. “Es un gran triunfo porque esta niña (Camila) no tiene límites, esta niña es una guerrera, ha nacido para ser una campeona. Tenemos que apoyarla tanto Colsanitas como Colombia en el tema de un buen fisio para recuperarla y que no se lesione, porque siempre tenemos que empezar cada dos o tres meses de cero y eso no es fácil”, concluyó.