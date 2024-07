Autoridades habilitan corredor humanitario para pacientes provenientes desde Venezuela

Cúcuta

A pesar del cierre de los puentes internacionales por parte de las autoridades venezolanas en el marco de las elecciones presidenciales, se habilitó un canal humanitario para quienes ingresan a Colombia por procedimientos médicos.

En el puente los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana realizan el proceso de registro de los pacientes con el fin de poder facilitar su retorno al estado Táchira.

“Yo presenté el examen que me tienen que hacer, la orden, y me dijeron que no hay ningún problema, me anotaron, y de regreso tengo que pasar ahí mismo por donde pasé, presentar la cédula y me dejan pasar, porque soy paciente renal, nos tomaron una foto cuando íbamos a cruzar y en la tarde cuando regresemos revisan de nuevo y nos dejan pasar” dijo a Caracol Radio una de las pacientes.

Aseguran que han tenido buen trato por parte de la Guardia Venezolana y agradecen el corredor humanitario, ya que algunos de ellos vienen de otras regiones del país y no alcanzaron a recibir la información del cierre fronterizo.

“Yo vengo a reclamar medicamentos, nos dijeron que solo dejaban pasar cuestiones médicas, fueron muy amables, pero habían dado una información anoche que la frontera iba a estar abierta, por eso bajamos desde San Cristóbal, pero gracias a Dios nos dejaron pasar” dijo otra paciente.