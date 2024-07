Paciente denuncia negativa de entrega de medicamento vital por parte de EPS Coosalud

Tunja

La señora Clara Fonseca, quien ha estado lidiando con problemas con la EPS Coosalud durante los últimos dos años, enfrenta una situación crítica. La entidad le ha negado uno de los medicamentos esenciales para tratar el cáncer de seno que padece. El medicamento, Letrozol, debe ser consumido diariamente para el tratamiento efectivo de su condición.

Inicialmente, la señora Fonseca esperaba recibir el medicamento en Tunja, sin embargo, la EPS respondió que solo podían suministrárselo en Bogotá. Tras viajar a la capital, se encontró con la sorpresa de que tampoco se lo proporcionarían. “Estoy inconforme porque he luchado por mis consultas y mis medicamentos. Me acerqué a Coosalud y me dieron una autorización para la Liga Colombiana Contra el Cáncer para reclamar mis medicamentos. Sin embargo, llego a la Liga Contra el Cáncer en Bogotá y me dicen que no me pueden entregar el medicamento porque no está autorizado,” expresó Clara Fonseca.

La situación se complicó aún más cuando la señora Lorena Álvarez, representante de la EPS en Bogotá, indicó que no había autorización para la entrega del Letrozol. “Me toca volver a mi EPS en Tunja para que vuelvan a autorizar porque no han autorizado el medicamento,” añadió Fonseca, frustrada por la burocracia y la falta de coordinación.

Fonseca también mencionó que, a pesar de la ayuda de la Liga Contra el Cáncer para gestionar el envío de un correo y realizar llamadas, la señora Álvarez confirmó que no existía un contrato que permitiera la entrega del medicamento. “Me dijeron que no tienen contrato, así que no me entregaron el medicamento,” explicó Fonseca, quien ya ha presentado un recurso de tutela que parece haber provocado represalias, ya que ahora ni siquiera se autoriza el medicamento.

“Voy a demandar porque puse una tutela por desacato y mi integridad y salud están en riesgo. Si me pasa algo, culpo a mi EPS porque nunca he recibido un servicio adecuado,” concluyó la paciente, visiblemente afectada por la situación.

Esta denuncia pone en evidencia la problemática de acceso a tratamientos médicos vitales y la necesidad de una vigilancia más estricta de las EPS por parte de las autoridades competentes. La señora Fonseca espera que su caso motive una revisión y mejora en los procesos para evitar que más pacientes enfrenten dificultades similares en momentos críticos de su salud.

¿Qué responde la EPS Coosalud?

Respecto al caso particular de la señora Clara Fonseca, respondió por medio de un comunicado de prensa.

En Coosalud nos mantenemos comprometidos con la prestación de servicios oportuna y de calidad a nuestros usuarios, a través de una red consolidada. Tras revisar la trazabilidad en el proceso de atención de nuestra usuaria Clara Fonseca, desde la EPS destacamos:

· Teniendo en cuenta que, en el momento que se realizó la solicitud de las moléculas que la usuaria requería para continuar con su tratamiento no se contaba con disponibilidad, se hizo un nuevo direccionamiento para ser valorada mañana jueves 25 de julio por el oncólogo Gregorio Maldonado, a las 10:00 a.m. en la Clínica Cancerológica de Tunja. En dicha consulta se le hará entrega de su medicamento pendiente.

· Continuaremos haciendo seguimiento al estado de salud de nuestra afiliada para velar por la prestación oportuna de los servicios que requiera.