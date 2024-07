Brasil no enviará observadores electorales a Venezuela

Luego de que el actual presidente Nicolás Maduro cuestionara la credibilidad del sistema electoral del Brasil, el TSE anunció que no enviará observadores a las elecciones que se harán este domingo 28 de julio.

De acuerdo con un comunicado compartido por el Tribunal brasilero, “Ante las declaraciones falsas contra las urnas de votación electrónica brasileñas, que, contrariamente a lo que afirman las autoridades venezolanas, son auditables y seguras, el Tribunal Superior Electoral no enviará técnicos...”. Esto ocurre luego que Maduro declarara que los sistemas electorales de votación de Brasil, Estados Unidos y Colombia no eran auditables mientras que el de Venezuela era el mejor del mundo.

Maduro afirmó frente a una multitud que lo acompañaba en vísperas de las elecciones que, en el sistema electoral de Venezuela se ”realiza verificación en tiempo real del 54 % de las urnas”. “¿En qué otra parte del mundo hacen eso? ¿En Estados Unidos? Es inauditable el sistema electoral. ¿En Brasil? No auditan ni un acta. ¿En Colombia? No auditan ni un acta”.

Tras las declaraciones del mandatario, el Tribunal desistió de enviar observadores y señaló en su comunicado que es “inadmisible” que se descalifique con mentiras “la seriedad e integridad” de las elecciones y de las urnas electrónicas de votación en Brasil.

Por el momento, el único observador brasileño confirmado en las elecciones venezolanas es el exministro de Relaciones Exteriores y asesor especial del actual Gobierno en esa área, Celso Amorin, según dijo esta semana el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una rueda de prensa a corresponsales extranjeros.

Invitaciones negadas

Adicional a la situación con Brasil, el expresidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que Venezuela le quitó la invitación que le había extendido anteriormente para auditar las elecciones.

A través de su cuenta de X, el exmandatario compartió que, “En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”.

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.



En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió… pic.twitter.com/MAVkjCwJIS — Alberto Fernández (@alferdez) July 24, 2024

De acuerdo con la carta que recibió Fernández, el gobierno venezolano cuestionaba su imparcialidad, luego de que el argentino afirmara que en una democracia “el que gana, gana y el que pierde, pierde”.

Por su parte, Colombia tampoco participará como veedor de las elecciones venezolanas y se espera el pronunciamiento oficial de la Cancillería.

El ataque de Maduro al sistema electoral brasileño se produjo un día después de que Lula afirmara que le asustan las declaraciones del venezolano sobre un “baño de sangre” si es derrotado en las elecciones y en las que le recomendó a Maduro “aprender a perder”.

El mandatario argentino concluyó su declaración afirmando que, “hago pública esta situación con mucho pesar, pero con el único objetivo de expresar mis mejores deseos de que Venezuela tenga el mejor futuro que merece”.