¡Insólito! La Esperanza no tiene agua hace doce días

Cùcuta

La emergencia que padecen los habitantes del municipio de La Esperanza tiene a punto de generar una emergencia sanitaria a esa comunidad de Norte de Santander que tuvo que salir a protestar contra la administración municipal para que les brinde atención a esta grave problemática.

Mayra Pérez concejal de la población dijo a Caracol Radio que “tenemos una situación de riesgo sanitario porque nos hemos quedado sin agua. La alcaldía no le dio continuidad desde el Plan de aguas a la prestación del servicio de acueducto, pignoró recursos con un crédito por el orden de los $4.800 millones, no se hizo el convenio y ahí están las consecuencias”.

Dijo la dirigente política que “tan solo se esta entregando a la ciudadanía dos pulgadas de agua, con eso nos estamos abasteciendo,eso es un sin sentido, esto no tiene explicación para lo que pueda ocurrir. A los niños ya no les están brindando almuerzos, porque no hay como atender esto”.

Reveló que “ayer se presentó una situación, donde con tan solo un carro tanque estaban entregando agua, con un listado, trabajadores de la alcaldía, cuando todo el pueblo nos estábamos muriendo de sed”.

Indicó que “las personas de La Esperanza tienen que ir a una quebradita para lavar su ropa, pero agua no hay y nadie hasta el momento responde por eso la comunidad programó la marcha porque esto ya tiene doce días y no hay respuesta”.