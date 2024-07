Ariel Ávila ganó el pulso: fue elegido presidente de la Comisión Primera del Senado

Colombia

La Comisión Primera del Senado de la República eligió este martes 23 de julio como presidente de esa célula legislativa al senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila. El congresista obtuvo 12 votos y su competidor, Jota Pe Hernández, logró 5 apoyos. Hubo 4 votos en blanco.

“Yo no voy a atropellar a nadie, porque la única forma de que esto a mí me salga bien (…) es que yo no vuelva esto un campo de batalla o sino esto me va a salir muy mal”, aseguró el congresista durante su postulación como candidato.

Una vez fue electo, Ávila manifestó: “nosotros vamos a intentar hacer y haré el mejor esfuerzo para que esta legislatura salga bien y que todos y todas quedemos tranquilos y tranquilas. Trabajaré armónicamente con el senador Motoa (vicepresidente), armónicamente discutiendo el orden del día”.

El vicepresidente de esa comisión, que aborda asuntos constitucionales, será el senador del Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien logró 14 votos. En esta ocasión hubo 6 en blanco.

Tanto Ávila, presidente, y Motoa, vicepresidente, estarán en la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado durante la legislatura 2024-2025.