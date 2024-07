Familia de Alan Camargo, víctima de accidente en Sogamoso, espera respuesta de la Fiscalía

Sogamoso

El domingo 7 de julio, en la vía Sogamoso-Iza, un hombre embistió a una familia que estaba descendiendo de su vehículo a un costado de la carretera. De este hecho, trágicamente falleció el pequeño Alán Tomás Camargo Cristancho, un niño de 7 años que sufrió graves lesiones.

Dos semanas después, aún la familia no sabe cuál es la responsabilidad que va a asumir el conductor de este vehículo. En Caracol Radio, dialogamos con su madre de crianza, Diana Soler Cristancho, quien no estaba en el país para cuando sucedió este accidente. Narró que fue un tío de Alan quien la llamó a ella para contarle todo lo que había pasado. “Pues todo lo que nos cuentan es que, el que en realidad voló cuando los embistió, fue el papá; mi niño tenía de todo, pero como el papá no alcanzó a ver nada, él dice que le parece que el carro pasó por encima del niño y arrastró al hermanito. Ellos lo único que iban era a almorzar. El papito le pidió al niño que bajara por la otra puerta, pero bajó corriendo a cogerle la mano a su papá y ahí pasó todo”.

Desde ese día, las respuestas han sido muy pocas, porque al conductor no se le practicó en ese momento la prueba de alcoholemia. Ante esto, en Caracol Radio también hablamos con la directora del Instituto de Tránsito de Sogamoso (Intrasog), Carolina Latorre, quien explicó: “el día de los hechos, a través del grupo de emergencias de la ciudad, se informa el accidente de tránsito en la vía Sogamoso-Iza, inmediatamente los organismos de socorro hacemos presencia, incluido Intrasog, en el lugar de los hechos, evidenciando un accidente con lesionados y un vehículo en estado de abandono. Sin embargo, el conductor hace presencia una hora después con uno de sus familiares, manifestando que estaba en shock y por eso no estaba presente cuando llegaron las autoridades. En ese momento, lo que se hizo fue remitir al conductor al médico legista para que se le hiciera el dictamen sobre su estado de salud y de la posibilidad de que exista algún grado de alcoholemia; sin embargo, los resultados no son concluyentes por el tiempo que había pasado al momento de realizarse el examen, por lo que se le solicita que se haga la prueba de sangre. Este resultado ya no llega a Intrasog, sino a la Fiscalía para lo pertinente en el proceso penal”.

Y ese resultado aún no ha sido revelado por la Fiscalía, que como lo dice la directora del instituto, es la entidad que ya está a cargo del proceso. “Se pidió en ese momento que se hiciera la prueba de sangre, pero hasta ahora no hemos logrado conseguir que nos den un resultado de la prueba; hemos preguntado por el hospital, por la Fiscalía y aún no nos han entregado nada”, señaló Diana Soler, la madre de crianza de Alan. Asegura también que hace unos días el conductor implicado pidió una audiencia para que le entregaran su carro y así lo logró, lo que no se explica para la familia, teniendo en cuenta que está implicado en un accidente: “en este momento no se está adelantando ningún proceso. Lo único fue la audiencia que se hizo para que le entregaran el carro”.

El interés de la familia por saber qué más pasó ese domingo, no para y por eso han tratado de preguntar y de buscar más videos, pero no han logrado nada, más allá del material que tienen las propias autoridades.

Por esa falta de información, la familia acudió a los medios de comunicación para solicitar a la Fiscalía que sea más acuciosa: “nosotros no queríamos hacer esto, el dolor que hemos pasado es demasiado grande, todo lo que hemos vivido es demasiado difícil, no más tener que sacar al papito rápido para que él tratara de despedirse de su bebé, lo mismo que a su hermano, y lo que menos queríamos era hablar para que la justicia se hiciera, pero ya llega un punto en el que uno no quiere aguantar más, porque es imposible que este señor esté libre con los videos presentados y las pruebas que se le realizaron. La justicia no ha dicho nada y sí le entregan el carro”.

La familia solicita que la justicia capture al conductor y lo lleve a la cárcel, “porque no es justo que él siga en la calle, como si no hubiera pasado nada. Ya enterramos a mi bebé, ya no está con nosotros, lo justo es que esté en la cárcel”, precisó Soler.

Lo que sí aclaró la directora de Intrasog, Catalina Latorre, es que dentro de la competencia del instituto y del Municipio, se han desarrollado mesas de trabajo con el objeto de evaluar esta vía que ha generado preocupación permanente desde hace varios años, porque necesita intervención y no cuenta con un espacio público adecuado para el tránsito de los peatones: “tanto así que se han tenido debates de control político en el Concejo Municipal, en los que ha participado también la Gobernación. Nos disponemos a establecer unas mesas de trabajo con los comerciantes de la Ruta de la Carne para poder tomar acciones mientras que se pueda llegar a soluciones de fondo”.

Y de esa sesión en el Concejo, en la que estuvo como invitado el asesor para las Regiones de Boyacá, Yamit Noé Hurtado, se llegó a una conclusión: que las dos administraciones (municipal y departamental) deben sentarse y crear una mesa técnica para temas de infraestructura y malla vial. “Nosotros le preguntamos (a Yamit Hurtado) por qué no había quedado dentro de los proyectos del Plan de Desarrollo Departamental, si diputados hicieron la solicitud y tuvieron la iniciativa de incluirla porque es de carácter departamental, y nos dio la garantía que se va a ejecutar la obra de infraestructura de la malla vial. Previo a ello, lo que buscamos es que haya una concertación entre los dos gobiernos, para que creen el escenario propicio y se sienten con sus respectivos técnicos, para generar unos compromisos serios”, dijo en Caracol Radio el presidente del Concejo de Sogamoso, Edwin Barrera.

En pro de esta prontitud que requiere la atención a esta vía, en la corporación se asignó una comisión accidental, para que hayan unos acercamientos directos de los compromisos, garantizando los recursos para la malla vial. “Nosotros lamentamos el fallecimiento de Alan y de todas las personas que han sufrido una calamidad por accidentalidad vial, pero es por falta de garantías en obra de infraestructura, tanto así que la señalización no existe en esta vía, la señalización vertical debe estar a cargo del Instituto de Tránsito de Boyacá (Itboy) y a la fecha no se ha instalado. Solicitamos de manera respetuosa la intervención lo más pronto posible”, puntualizó el concejal Barrera.