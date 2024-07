Daniel Ruiz podría salir de Millonarios y llegaría a Europa: este es el club que lo quiere

El radar europeo se enciende para Daniel Ruiz, el jugador bogotano ha logrado que el fútbol europeo centre su atención en él. Ruiz, exjugador del Santos de Brasil, tuvo un primer semestre del año con números positivos para su historial futbolístico. Sumando 1 gol y 4 asistencias en 21 partidos que jugó en el torneo colombiano de apertura, teniendo así, una de sus temporadas más destacadas en su carrera como profesional.

Su rendimiento durante los últimos años en el club embajador ha dado de qué hablar en el fútbol internacional y han puesto su mirada en él. Ruiz tiene un registro de 151 partidos con Millonarios, donde ha contribuido con 17 goles y 27 asistencias. Gracias a sus pasadas y actuales actuaciones, donde ha demostrado indudablemente su calidad y técnica que tanto lo destaca, el bogotano ha despertado el interés de un europeo que, en su temporada pasada, se consagró campeón de su torneo local.

¿Cuál es el equipo que lo estaría buscando?

Millonarios todavía no ha hecho ningún comunicado al respecto, pues el equipo europeo de momento no ha enviado un ofrecimiento formal a Millonarios por el posible fichaje de Ruiz. Según el periodista Mariano Olsen, el club croata Dinamo Zagreb mantiene conversaciones con los agentes del jugador del club capitalino. Asimismo, informó que hay otros dos equipos que lo buscan desde España, aunque no dio a conocer los nombres.

En caso tal de que se presente una propuesta y la aceptación de parte del cuadro capitalino, el futbolista de 22 años tendría su segunda experiencia en el exterior. Ya tuvo un paso por el Santos de Brasil en calidad de préstamo, pero no fue exitoso, pues sumó 19 partidos, de los cuales en 6 lo hizo como titular, aportando apenas dos asistencias. Su salida del equipo brasileño se produjo luego de rescindir el contrato.

Daniel Ruiz tiene contrato válido con Millonarios hasta el 31 de diciembre de 2025, por lo cual, en caso de querer iniciar un traspaso, el Dinamo tendría que enviar una propuesta llamativa. Es de mencionar que su valor de mercado, según Transfermarkt, es de poco más de 2 millones de dólares.