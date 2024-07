Caracol Radio estrena frecuencia FM en Sincelejo

Desde la mañana de este lunes 22 de julio, Caracol Radio, Primera Cadena Radial Colombiana, cuenta con una nueva frecuencia en la banda FM en Sincelejo, con una cobertura del departamento de Sucre y parte de los departamentos vecinos de Córdoba y Bolívar.

En el horario estelar de emisora, seis de la mañana, del programa 6.AM, Gustavo Gómez Córdoba, le dio la bienvenida a la nueva frecuencia que le permitirá a la cadena ampliar su cubrimiento en el norte del país.

Desde temprano los oyentes reportaron desde diferentes lugares de Sincelejo y Sucre expresando satisfacción por la nueva frecuencia.

“Voy a sintonizarlos siempre, voy a hacerlo, esta madrugada salí a trotar y escuché la buena nueva, hasta las 8 am los escucho después salgo a laboral”, expresó Wilfrido Contreras, al comunicarse con la emisora por WhatsApp.

Antonio Salgado, periodista de una emisora comunitaria de Morroa, Sucre , fue otro de los oyentes que se comunicó de inmediato con la emisora cuando escuchó la señal por la nueva frecuencia.

“Ve y yo estaba oyendo por la am que me sale acá en Corozal y un familiar me dijo que estaban en FM , me pase enseguida, se escucha nítido, voy a estar pendiente ahora en el FM”, expresó Salgado.