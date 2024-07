Saxofonista bolivarense recibirá apoyo para estudiar en Estados Unidos

Cartagena

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, anunció su apoyo a Camila Porto, una talentosa saxofonista bolivarense que acaba de recibir una beca por parte de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, para avanzar y profesionalizarse en sus estudios de música.

La Gobernación se unirá a su proceso formativo a través de apoyos que cubran los saldos faltantes. “Vamos a ser parte de esa carrera tuya que sé que pondrá a Bolívar en lo más alto, donde solo pueden llegar los prodigios, los mejores talentos y yo sé que tú lo tienes”, le expresó el mandatario a la joven al término de la misión a Washington, en la que la artista fue invitada para acompañar la delegación que lideró el mandatario con el fin establecer lazos comerciales y atraer inversión para el departamento.

Camila Porto comenzó sus estudios musicales en la Escuela Lucho Bermúdez, de El Carmen de Bolívar.

“Muchísimas gracias, de verdad. Me siento demasiado agradecida, no puedo describir la felicidad. Gracias por esta oportunidad, por la beca, porque es un sueño que he estado persiguiendo desde muy chiquita, desde que entré a la escuela de Música”, expresó Porto.

Para el mandatario de los bolivarenses, este es un ejemplo de transformación de vida, a través del arte de la música.

“Este es un mensaje para todos los jóvenes, para todos los actores culturales del departamento. Bolívar está comprometido con ustedes. Poquito a poquito vamos a ir avanzando y vamos a ir ofreciéndoles mejores condiciones porque será y es nuestro propósito”, ratificó Arana Padauí.

Es la segunda vez que Camila Porto se gana esta beca. En la primera oportunidad no encontró el apoyo para hacerla efectiva. La Gobernación de Bolívar se comprometió a aportar el restante de los recursos que necesita para completar la matrícula, gastos de vivienda y manutención de la joven promesa bolivarense.

A través de una llamada telefónica, Arana les dio la buena noticia a los padres de la artista. “Ella es una niña prodigio, orgullo de nuestro departamento. Eso es lo único que queremos, que se sienta orgullosa de haber nacido en Bolívar. Ella representa todo lo que representa nuestro departamento”.

Camila Porto comenzará estudios de Jazz Composition. Contó que su mayor meta es componer y arreglar repertorio para Big Band y otros formatos donde pueda incorporar las herramientas que aprenda en Berkeley con las músicas tradicionales de los Montes de María, buscando crear un diálogo entre el jazz y la música de nuestro Caribe colombiano.

Porto recientemente se graduó en EMMAT, la única escuela de Colombia que tiene convenio con Berklee. Gracias a los acuerdos de transferencia de créditos, solo estudiará 2 años y medio, para completar su pregrado.

Una de las mejores en el mundo

Berklee es una de las mejores universidades de música en el mundo, concentrada en el jazz y las músicas populares, y está ubicada en Boston, Massachusetts.

En esta reconocida universidad cursó sus estudios y se graduó el cantautor dominicano Juan Luis Guerra.