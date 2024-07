Con discurso constituyente lo único que hace es minar confianza en este Congreso: Cepeda

Colombia

Tras ser elegido como presidente del Senado de la República, Efrain Cepeda, en su primer discurso, aseguró que durante su periodo todas las iniciativas recibirán el mismo trato en el desarrollo del trámite en el legislativo.

“Acá no habrá proyectos de ley de primera o de segunda clase, todas las iniciativas tendrán el mismo trato sean de gobierno o de los congresistas. Nuestra meta es que las diferentes posturas manifestadas por los partidos políticos en este recinto se aprueben o no por la fuerza o la fragilidad de sus argumentos, y no por la ausencia de posibilidades para hacerse oír en igualdad de condiciones. Los partidos tendrán en mí a un interlocutor constructivo que propiciará acuerdos y tratará de desactivar las discrepancias a partir de los argumentos y el diálogo”, aseguró Cepeda.

Efraín Cepeda, quien es integrante del Partido Conservador, aseguró que todos las colectividades tendrán garantías durante las discusiones.

“Así como lo hice durante el ejercicio de mi anterior presidencia del Congreso, seré garante de los derechos de todos, del debate libre, abierto y respetuoso, facilitando los acuerdos y los consensos y haciendo respetar las decisiones que esta corporación adopte. Las fuerzas políticas que componen este Senado pueden tener la certeza que serán respetadas y que se aplicará el reglamento del Congreso con serenidad, objetividad y pensando siempre en los derechos de todos, eso sí, haciendo respetar esta institución cuando sea necesario”, añadió.

El senador conservador tomó distancia de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente de la que ha hablado el presidente Gustavo Petro en diferentes escenarios.

“El Senado de la República y el Congreso en general han ejercido con lealtad sus funciones. Con independencia, sentido democrático y criterio patriótico. Con respeto, y desde la tribuna del máximo foro de representación popular, se lo digo: con su discurso constituyente lo único que hace es minar la confianza en este Congreso, del cual usted hizo parte con todas las garantías. Un Congreso que representa a todos los colombianos y cuya votación, la expresión del soberano, fue ni más ni menos, de más de 22 millones 600 mil colombianos”.

El nuevo presidente del Senado también se refirió a la propuesta de Acuerno Nacional que puso sobre la mesa el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Aseguró que el legislativo también adelantará un diálogo para examinar la pertinencia o no de las reformas del Gobierno.

“Nosotros, desde el congreso, iniciaremos un dialogo también con esos mismos sectores para evaluar la necesidad de esas eventuales reformas, pero dejando en claro siempre que el camino institucional, tranquilo y democrático para adelantar cualquier reforma, en la eventualidad de ser necesaria, es el Congreso de la República”.

Efraín Cepeda será presidente del Congreso en la legislatura 2024-2025.