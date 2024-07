Tercera legislatura: lo que debe saber sobre la instalación y el nuevo año de sesiones

Colombia

La tercera legislatura arrancará este sábado 20 de julio. El Congreso en Pleno está convocado para la 1 de la tarde con el propósito de adelantar la instalación de un nuevo año de sesiones. Varios elementos concentran atención, uno de ellos es la elección de las Mesas Directivas tanto de Senado como de Cámara de Representantes, un tema clave teniendo en cuenta que se trata de la elección de quienes conducirán la discusión de los diferentes temas en ambas cámaras.

En el caso del Senado de la República el camino está más claro. Efraín Cepeda es el candidato del Partido Conservador a la Presidencia y ha recibido el apoyo de la mayoría de las bancadas en esa corporación. Está virtualmente elegido. Donde sí está enredado el tema es en la Cámara de Representantes, esa dignidad, por acuerdos políticos, le corresponde a la Alianza Verde, partido que no logró llegar con candidato único. Se van a voto limpio Katherine Miranda y Jaime Raúl Salamanca.

¿Cómo ‘pinta’ el panorama para la nueva legislatura?

El nuevo año de sesiones tendrá importantes discusiones, una de ellas es la de la reforma laboral que continuará su trámite en esta legislatura, además, se suma la llegada al legislativo de una nueva reforma a la salud del Gobierno. Para la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, Margarita la Paca Zuleta, esta legislatura combina varios ingredientes, entre ellos la presencia de un nuevo ministro del Interior, la elección de presidente de Congreso, quien no es cercano a la administración Petro, y la agenda legislativa.

“La legislatura que empieza este fin de semana tiene una serie de ingredientes que generan muchísimas preguntas a los colombianos. Sin embargo, el contexto, los escándalos de corrupción y la pérdida de legitimidad de las personas e instituciones señaladas en esos escándalos, hace que esos ingredientes nuevos pierdan algo de protagonismo”, dijo Zuleta.

Agregó que: “el primer ingrediente es el ministro Cristo, el nuevo ministro del Interior, que no ha sido cercano al presidente Gustavo Petro y que ha dicho estar comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz, sin embargo, frente a la agenda legislativa uno se pregunta qué se requiere en el Congreso, qué se requiere del Congreso para la implementación del Acuerdo de Paz, a mí manera de ver lo que se requiere es implementarlo a través de la gestión del Gobierno Nacional, no requiere iniciativas de ley sino de simple administración pública. De otro lado, habla del Acuerdo Nacional ese Acuerdo Nacional no se construye solamente en el Congreso”.

Para la analista otro elemento central es que aún no es clara la agenda del Gobierno en una legislatura, que anticipa, será compleja.

“Cuál es la agenda legislativa del Gobierno para este tercer periodo, salvo la reforma laboral no es muy clara, y la experiencia de los dos últimos años nos muestra que los proyectos de ley del Gobierno no son publicados para comentarios, no hay claridad sobre su fecha de presentación y eso naturalmente genera incertidumbre. El quinto ingrediente son los nuevos ministros que se van a estrenar en el Congreso en la medida que participen en la agenda legislativa que no conocemos en este momento y que el Congreso haga control político”, afirmó.

Por su parte desde la Misión de Observación Electoral su directora, Alejandra Barrios, dio una primera impresión sobre lo que considera va a ser este nuevo año de sesiones del Congreso. Dice que hay elementos confusos aún.

“El 20 de julio empezamos una nueva legislatura en el Congreso de la República que pareciera va a ser un poco confusa o por lo menos pareciera confusa el inicio de esa legislatura. Tenemos de una parte que se venía hablando de una Asamblea Nacional Constituyente, el Presidente de la República prioriza unos temas de la Asamblea Nacional Constituyente, dejamos de hablar de Asamblea Nacional Constituyente porque ahora vamos a priorizar el fast track. Si estos temas que él (Petro) señala como los más importantes, se dan por fast track, pues no se van a tocar en la próxima legislatura porque es precisamente el tiempo en que se va a demorar en hacer la reforma constitucional”.

Así será la instalación del Congreso.

El acto de instalación de la nueva legislatura tendrá, como es habitual, varios momentos. Empieza con el llamado a lista tanto de Senadores como Representantes a la Cámara, luego se nombran las comisiones protocolarias que se encargan de ir hasta la Casa de Nariño por el presidente Gustavo Petro, posteriormente, el saliente presidente del Congreso, Iván Name, da su discurso y una vez terminó, el jefe de Estado instala la legislatura y tanto él como la oposición dan su respectivo discurso.