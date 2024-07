Pescadores de Buenaventura tendrán muelle en el Puerto, anuncia presidente Petro

En su más reciente visita a Buenaventura, Valle, el presidente Gustavo Petro anunció que los pescadores tradicionales de este distrito contarán con un muelle en el puerto.

Esta infraestructura se revertirá a la nación tras la finalización del contrato de concesión, con el objetivo de beneficiar a la población local y a la región del Pacífico.

“¿Pero para quién es el puerto? Este gobierno se encuentra con unos contratos de concesión que permiten a unas personas enriquecerse del puerto, pero no benefician a la población. Solo porque se acabó un contrato de concesión, la pelea que me han presentado por no renovar la concesión al señor que la tenía”, señaló Petro.

El mandatario de los colombianos afirmó, “La orden que di como presidente es que ese pedazo de muelle que revierte a la nación debe ser para los pescadores tradicionales de Buenaventura”.

Petro reconoció los desafíos técnicos, pero subrayó la necesidad de industrializar y exportar la pesca local.

“Me dicen, ¿cómo se le ocurre entregárselo a esas personas que no saben manejar un muelle? En cierta forma tienen razón, porque entre la superficie del mar y la altura donde comienza el muelle hay una gran distancia, ya que está diseñado para barcos mercantes. Un pescador tiene una barquita, una canoa, y obviamente eso no llega sino a 60 centímetros de la superficie… Pero lo que quiero es que la pesca de la gente de Buenaventura se exporte. Para que los ingresos aumenten, primero hay que industrializar”, puntualizó.