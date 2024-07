Fallo informático global: miles de compañías reportan retrasos y problemas en sus sistemas

A esta hora se registra un fallo informático masivo en todos los sistemas de Microsoft y esto ha generado numerosos problemas en servicios de aeropuertos, transporte, seguridad, energía y otros en todo el planeta que utilizan sus programas.

En esencia, esta actualización fue en la madrugada y ahorita, dos horas después naturalmente ya llegó a todo el mundoue se encarga de revisar y actualizar todas las situaciones de seguridad de la compañía. Crowdstrike, haciendo su trabajo, lanzó una actualización y el problema es que la actualización tenía tenía algunos fallos, esto no se revisó y se aplicó en todos los sistemas base de Microsoft.

En esencia, esta actualización (que fue en la madrugada) estaba mal desarrollada y ya llegó a todo el mundo, causando que miles de sistemas clave para el funcionamiento de la infraestructura global, que operan bajo el sistema operativo de programas clave de Microsoft, no están funcionando

Todo en lo que usted pueda pensar está resultando afectado:

La principal afectación está en los vuelos: los aeropuertos en España, India, Singapur, Alemania, Hong Kong y Australia entre otros están suspendiendo los despegues y aterrizajes porque no tienen manera de organizar las líneas de vuelo o por cosas tan sencillas como que no pueden adelantar el sistema de facturación (imprimir tiquetes).

Los bancos de Israel o Sudáfrica no funcionan, los servicios de trenes en Washington y Reino Unido no funcionan al 100%, los servicios de la Associated Press no funcionan, la planeación informática de los Olímpicos en París se frenó, los hospitales en Países Bajos no están recibiendo información y por esa línea hay cientos sino miles de reportes de fallos.

Por ahora hay dos situaciones inmediatas:

Primero, la actualización que causó el problema ya se eliminó y se aplicó una de correcciones, entonces los sistemas deberían estabilizarse en las próximas horas.

Segundo, el más clave, buena parte de los sistemas del mundo se basan en Microsoft y esta situación puede resultar en que las compañías y gobiernos migren a otros sistemas porque no se puede confiar al 100% en Microsoft.