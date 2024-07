Campesinos en Quindío realizaron plantón por las dificultades en la entrega de tierras

Armenia

A las afueras de la oficina de la Agencia Nacional de Tierras ubicada en el centro comercial IBG en el centro de Armenia se realizó un plantón por parte de campesinos quienes exigen celeridad en la entrega de tierras.

El coordinador del plantón, Gustavo Adolfo Escamilla evidenció la inconformidad por las problemáticas que se han presentado en cuanto a la Procuraduría que no permite avanzar de manera satisfactoria.

Explicó que a la fecha solo han entregado 54 hectáreas cuando el compromiso es de 9 mil lo que refleja la gravedad de la situación.

“No tenemos respuestas, aquí en el departamento del Quindío solo se ha entregado 54 hectáreas reales, las otras fincas que se han entregado a campesinos y afrodescendientes, han sido fincas muy antiguas, pero aquí nos ha entregado absolutamente nada, que es la causa de este plantón”, manifestó.

“Habían prometido 9.000 hectáreas y no han entregado sino 54 hectáreas y son de extinción de dominio, sabemos que la Procuraduría está atacando el proceso diciendo pues porque políticamente son unos enemigos de poder fortalecer el movimiento campesino y entregarle a los campesinos tierra entonces nosotros queremos este plantón, no es en contra del presidente Petro es en contra de todos los palos en el camino que han hecho los gobiernos pasados de no fortalecer al campesino”, agregó.

Resaltó que la manifestación no fue en contra del presidente Gustavo Petro sino contra gobiernos pasados que han impedido fortalecer el movimiento campesino con la entrega de las tierras.

Así mismo dio a conocer que el próximo 20 de julio apoyarán la movilización que se llevará a cabo en Bogotá en el marco del día de la independencia.

En cuanto a la queja de campesinos del departamento, consultamos a comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras quienes indicaron que debido a la falta de contratación no habría pronunciamiento al respecto.

Plantón sindicato Ministerio de Trabajo

De otro lado en las instalaciones del ministerio del Trabajo en el departamento se realizó un plantón por parte de los sindicalistas quienes exigen el cumplimiento de los acuerdos respecto a la nivelación salarial y la bonificación.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Protección Social Sinaltraempros, Rubén Dario Robayo desmintió la apertura de 17 territoriales en el país puesto que siguen en pie de lucha.

Fue claro que solo los departamentos de Caldas y Tolima debido a intimidaciones decidieron retornar a la normalidad, pero en general los sindicatos continúan en el cese de actividades hasta tanto no se tengan las soluciones concretas por parte del gobierno nacional.