Familiares de detenidos denuncian condiciones inhumanas en la estación de El Rodeo

Cúcuta

Los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad en la estación de Policía de San Fernando del Rodeo denuncian presuntas condiciones inhumanas y malos tratos por parte de las autoridades.

Aseguran que las condiciones de hacinamiento pueden generar graves afectaciones de salud, por lo que han decidido hacer un llamado de atención a las autoridades.

“No es posible que haya más de 20 personas en un cuarto, que no es lo mejor para ellos, ahí mismo tienen que hacer sus necesidades ya que no tienen derecho a salir a una ducha digna, ni a dormir, ni sentados pueden dormir porque no hay espacio. La semana pasada les quitaron las hamacas, la ropa, el bolso, todo se lo quemaron” dijo a Caracol radio uno de los familiares de los detenidos.

Es una situación afirman se ha vuelto recurrente y no ha obtenido ninguna respuesta de la misma Policía Metropolitana a pesar de las solicitudes.

“La Policía no da ninguna explicación, dicen que así deben estar, pero no son animales, son personas, que de pronto han cometido sus errores, pero tienen derecho a estar en un lugar digno” afirmó.

Piden la presencia de la Personería y la Defensoría del Pueblo en el sitio para verificar las condiciones de los detenidos y buscar soluciones a esta problemática.