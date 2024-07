Estos son los cortes de energía en Bolívar entre el 17 y 21 de julio

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, llevará a cabo trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar, del 17 al 21 de julio. Estas acciones forman parte del plan de inversión destinado a proporcionar un servicio de energía más confiable.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Para realizar estas intervenciones, se requiere la interrupción del suministro eléctrico en los siguientes horarios y lugares:

Miércoles 17 de julio

Cartagena

· De 6:20 a.m. a 2:20 p.m.: continuaremos con el cambio de la infraestructura eléctrica desde la calle 39 hasta la calle 44 entre la carrera 17 y 20, barrio Torices.

· De 6:20 a.m. a 3:00 p.m.: se avanzará en el cambio de la infraestructura eléctrica del servicio desde la calle 39 hasta la calle 44 entre carreras 17 y 20 del barrio Torices. No obstante, para aislar la zona de trabajo se registrará una leve interrupción de 6:20 a.m. a 6:50 a.m. y de 1:50 p.m. a 2:20 p.m. en los barrios: Loma Fresca, Pablo Sexto, Palestina, Sector La Heroica, Pedro Salazar, Petares, República del Caribe, Santa Rita, La Paz, Los Comuneros y Torices.

Jueves 18 de julio

Cartagena: de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Se interrumpirá el servicio en sectores de La Boquilla: carretera vía al mar, sector anillo vial, centro de eventos del Caribe, supermercado D1 La Boquilla.

Río Viejo, Arenal del Sur y Norosí: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. adelantaremos la corrección de puntos críticos en las redes de distribución que alimentan el casco urbano y rural de los municipios de Arenal del Sur, Norosí y Rio Viejo.

Domingo 21 de julio

Con el propósito de adelantar trabajos asociados al proyecto de un nuevo circuito: Toluviejo - Bolívar 230 kv, Celsia solicitó la programación de las siguientes interrupciones:

Calamar y Arroyohondo: de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. Por lo anterior, se interrumpirá el servicio en la zona urbana y rural del municipio de Calamar y Arroyohondo, el corregimiento de Mahates: San Joaquín y las poblaciones entre el tramo vía Calamar - Carreto.

Córdoba: de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. Se interrumpirá el servicio en el circuito Zambrano 3 que alimenta la zona urbana y rural de los municipios Córdoba y algunos barrios de Zambrano.

San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal: de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Se interrumpirá el servicio en el circuito San Estanislao 1 y 2 que abastece a la zona urbana y rural de los municipios Soplaviento y San Estanislao; corregimientos de San Estanislao: Las Piedras y sectores aledaños a la vía San Estanislao, Las Piedras; zona urbana y rural del municipio San Cristóbal.

Zambrano: de 12:00 p.m. a 5:00 p.m. se interrumpirá el servicio en el circuito Zambrano 2 en zona urbana y rural del municipio de Zambrano.