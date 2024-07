Listo el plan de seguridad para la final de la Copa América en Armenia y el Quindío

ARMENIA

Recomendaciones de la Policía a la Comunidad para el Partido de Fútbol de la Selección Colombia

Con motivo del partido de fútbol de la selección Colombia, la Policía Nacional desplegará un dispositivo de seguridad de 1500 hombres y mujeres policías en todos los municipios del departamento del Quindío, quienes estarán presentes en centros comerciales, plazas públicas y lugares de mayor afluencia de público para garantizar la seguridad y el orden durante este evento.

El comandante de Policía del Departamento de Policía Quindío, Coronel Luis Fernando Atuesta hace un llamado a la comunidad para seguir las siguientes recomendaciones y disfrutar del partido de manera segura y tranquila:

1. Mantenga una actitud de respeto y tolerancia en todo momento para asegurar una convivencia pacífica.

2. Evite comportamientos que puedan generar conflictos o disturbios. La celebración debe ser un momento de alegría y unión.

3. Bajo ninguna circunstancia conduzca si ha consumido alcohol. Use transporte público o designe un conductor responsable.

4. Los menores de edad deben estar siempre bajo la supervisión y cuidado de una persona responsable.

5. Sea moderado en el consumo de alcohol para evitar situaciones de riesgo.

6. Conduzca con precaución y respete todas las normas de tránsito para evitar accidentes.

Desde los clubes de motociclistas y las recomendaciones para vivir en paz la fiesta del fútbol

Recuerden que si usted ingiere así sea una cerveza hoy, y después se le hace una prueba de embriaguez, marcará positivo y conllevará a la suspensión de su licencia por 1año y multas de 3.9 millones como mínimo, hasta la máxima que es la suspensión 31 millones y 10 años de suspensión de la licencia más en todos los casos labor social, tiene que pagar las tres cosas a la vez.

Y si usted se ve involucrado en algún tipo de accidente de tránsito ,le harán la prueba de ebriedad, tenga presente que si la prueba es por sangre ,le puede marcar positivo hasta 5 días después de haber ingerido el licor, así que precaución al manejar, mucho borracho en la vía se espera para hoy soldado avisado no muere en guerra aplican sanciones también para consumo de alucinógenos Y si eres reincidente puede llegar hasta 62 millones de pesos y cancelación de la licencia de conducción de por vida encierran a sus borrachos para que hoy no hayan desastre. El desconocimiento de la norma no lo exime de cumplirla.

