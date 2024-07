“Van a haber aumentos”: Jorge Acevedo frente al impuesto predial

Cúcuta

¿En qué estado está el catastro multipropósito en Cúcuta?, ¿Cuándo se socializará?, ¿Habrá incremento en el impuesto predial?, esas son algunas de las preguntas que tienen los cucuteños frente a este proyecto. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, en diálogo con Caracol Radio las respondió.

¿En qué estado está el catastro multipropósito en Cúcuta?, ¿Cuándo se socializará?, ¿Habrá incremento en el impuesto predial?, esas son algunas de las preguntas que tienen los cucuteños frente a este proyecto. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, en diálogo con Caracol Radio las respondió.

¿En qué estado está el catastro multipropósito en Cúcuta?, ¿Cuándo se socializará?, ¿Habrá incremento en el impuesto predial?, esas son algunas de las preguntas que tienen los cucuteños frente a este proyecto. Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, en diálogo con Caracol Radio las respondió.

¿Cómo está el catastro multipropósito en Cúcuta?

La ciudad está en estos momentos en una obligación de iniciar ya con el tema del catastro multipropósito. Estábamos a punto de caer en una sanción, de perder el manejo del catastro desde la ciudad de Cúcuta y de volver a pasar al IGAC. Es

un poco con lo que nos encontramos durante estos meses. Estuvimos en la superintendencia haciendo la gestión para que no nos lo quitaran y ya gracias a Dios podemos seguir manejándolo desde Cúcuta.

¿Cómo se empezará a socializar?

Ya el equipo de catastro, por ejemplo ayer estuvo con los funcionarios de la alcaldía. En este momento están en reunión en el auditorio Alfredo Enrique Flores para hablar de temas de catastro con empresarios y personas de la sociedad civil. Es una socialización que ya tiene un cronograma de actividades, se va a dar durante todo el año, pero solamente en una zona para analizar qué errores hubo, qué medidas hay que corregir, para poder nosotros arrancar a hacerlo en toda la ciudad.

Ya se contrató el catastro multipropósito es el único que nos permite a nosotros proyectarnos como ciudad.

Nosotros no vamos a hacerle actualización catastral a los estratos 1 y 2, arrancamos con los estratos que se pueda recaudar mejor y ahí vamos tomando decisiones de cómo avanzar en el catastro.

¿Habrá aumento del 30% en el impuesto predial?

Cada movimiento de la carta catastral genera movimientos a favor o en contra. Yo creo que van a haber muchos movimientos en contra y algunos a favor, eso lo va a decir el estudio al final, pero yo le quiero contar que toda actualización catastral genera cambios en la factura. Entonces sí van a haber unos aumentos y algunas disminuciones, pero van a ser más aumentos que disminuciones, no voy a tapar el sol con un dedo.

Alcalde, en diálogo con Caracol Radio, Orlando Miranda, ex secretario de hacienda cuestionó el crédito que se está solicitando por más de 400 mil millones, argumentando que en la fiducia existe un fondo por 470 mil millones, ¿conoce usted de estos dineros?

¡Pura paja! Oiga dígale a Orlando que venga y hable conmigo y me muestre esos 470 mil millones. ¿Cómo se le ocurre? Eso son mentiras. Me gustaría verlos, porque hemos estados en análisis financiero y ese dinero no está por ningún lado.Aseguró el alcalde que próximamente se iniciará la etapa de socialización.