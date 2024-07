Ibagué también tendrá Día Cívico este lunes 15 de julio

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué Johana Aranda firmó el decreto por medio del cual se declara este sábado como día cívico en la ciudad.

La expedición del acto administrativo obedece a la final de la Copa América en la que la Selección Colombia enfrentará a Argentina este domingo a las 7:00 de la noche, un logro deportivo de grandes proporciones para todo el país.

Así las cosas, pierda o gane el equipo colombiano, no habrá actividades laborales ni de atención al público en la Administración Central. El sector privado, por su parte, podrá decidir si se acoge o no a la medida. Por su parte, las instituciones educativas oficiales no tendrán actividades académicas.

Es de resaltar, que esta disposición no aplica a servicios que funcionen bajo sistema de turnos, como la Comisaría Permanente de Familia, el Cuerpo Oficial de Bomberos, Agentes de Tránsito, entre otros.

Adicional, la alcaldesa Johana Aranda anunció que para el partido tendrá habilitadas tres pantallas gigantes en el Coliseo Mayor del Parque Deportivo, para que las familias puedan asistir a presenciar este gran encuentro, con entrada gratuita y sin acceso de bebidas alcohólicas.

Al mismo tiempo señaló que se pide a la comunidad un buen comportamiento y en caso de conquistar la Copa celebrar con moderación.