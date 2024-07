Venezolano se quitó la vida en un hotel de Bucaramanga

Bucaramanga

El hecho aún es investigado por las autoridades. Ocurrió en el Hotel Sol y Luna Llena por la carrera 18 con calle 28 a escasos metros de la Quebradaseca.

Se trata de Alejandro Navas de 45 años, quien vivía con su familia hace 3 meses en la residencia después de migrar desde Carabobo, Venezuela.

Se presenta un caso de feminicidio en Bucaramanga

Danubi Juliedy Mendoza Flórez era la esposa del hombre, y narró el momento en que su pareja decidió al parecer quitarse la vida al lazarse desde el techo del hotel del centro de Bucaramanga.

Aseguró que minutos antes el extranjero tuvo una discusión con otra huésped por el uso de la cocina de la residencia.

Reunión de alcaldes abortó un paro de transportadores y comunidades del sur de Santander

Ampliar

“Yo le decía que si tenemos la cocina vamos a entregársela. Reclamaban que los recibos están llegando muy caros. Discutió con ellas. Se metió al cuarto y las dos muchachas le metieron patadas. Lo golpearon y le dieron duro. Él se asustó, después se salió por la ventana y se subió al techo. Le dije que se bajara de ahí. Me abrazó y me dijo: Dios los bendiga, me los cuide y me los acompañe”.

La mujer de 33 años también es de Carabobo. No tiene familia en Colombia, tiene un bebé de 2 años de nacido. No tiene los recursos para velar a su esposo o trasladarlo a Venezuela.

En tres centros atenderán a población de vivienda no formal que recibía servicio en la 27

“Yo sufro de tensión alta. Me metí al cuarto. Cuando me tocan a la puerta, me dicen se mató su esposo, y lo veo ahí tirado. Me enteré y me dieron agua con azúcar. Me sentí muy mal”, agregó Mendoza Flórez.

La pareja se dedicaba a la venta de bolsas de basura en las calles de Bucaramanga. El cuerpo permanece en Medicina Legal. La policía metropolitana de Bucaramanga no se ha pronunciado sobre el caso.