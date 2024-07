Empresarios chinos buscan oportunidades de negocio en el Tolima

Tolima

La misión empresarial China en Ibagué se convierte en una oportunidad para atraer inversión proveniente del país asiático a la capital del Tolima, proyecciones en las que se viene trabajando desde Invest in Tolima y la Cámara de Comercio de Ibagué de forma articulada.

Esta labor tenía como principal objetivo es escuchar sobre los negocios que tienen las empresas del continente asiático en Colombia, así que esto ha permitido tener más detalles de los empresarios que visitan la capital del Tolima.

Empresas como Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limite Company hacen presencia en más de 90 países brindando soluciones de fibra óptica en sectores como telecomunicaciones, transporte y energía y desde el año 2016 hasta el 2022 ocuparon el primer lugar en la industria. En Colombia puntualmente tienen negocios con Movistar, ETB, Claro entre otras compañías y en el Tolima esperan adelantar investigaciones que permitan entender el mercado y adelantarán conversaciones con la empresa de energía del Tolima, Celsia.

El delegado de esta compañía Wu Hongyan, manifestó que cuentan con plantas fuera de China, en Indonesia, Filipinas, Sudáfrica y en latinoamericana en Brasil y próximamente inaugurarán una planta en México. Así mismo, indicó que están ejecutando un proyecto de infraestructura con el gobierno peruano.

En esta misión también se cuenta con la presencia de empresas de sectores como energías renovables entre ellas Artech y MIP International Trading, representando la alta competitividad que tiene China como país líder mundial en energías renovables. Su presencia en la ciudad se convierte en una oportunidad de intercambio comercial para aquellas empresas locales que hacen parte de esta industria.

En medio de esta jornada fue el escenario para la firma protocolaria por parte de la Cámara de Comercio de Ibagué, Honda, Guaduas y Norte del Tolima, así como la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del departamento en cabeza de sus presidentes ejecutivos, ratificando su compromiso con la creación de la Agencia de Promoción de Inversión Invest in Tolima,protagonista en esta misión empresarial que posiciona a Ibagué en el radar de los negocios con las empresas que visitan la Capital Musical de Colombia.

Asimismo, durante este encuentro se realizó la socialización de proyectos estratégicos por parte de la Alcaldía de Ibagué, la Alcaldía de Flandes en cabeza de su mandataria Ana Judith Gamboa, el Centro de Productividad del Tolima, Asocentro, Cormoda y la Cámara de Comercio de Ibagué.

Empresas que integran la misión empresarial China en Ibagué:

CRRC Investment, China Railway First Group Co. Ltd, YOFC Fibra Óptica y Cable Co., Ltd, ARTECH, MIP Internacional Trading, AVIC INTL, Pormascol/Shanghái Gravity Capital Co. Ltd, Agro Lead Colombia, PricewaterhouseCoopers y Grupo Royal.