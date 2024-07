Trabajadores de entidades bancarias denuncian presunto acoso laboral

Cúcuta

Desde la Asociación de Trabajadores de la Entidades Bancarias denuncian presuntos casos de acoso laboral en algunas de estas entidades.

Durante las últimas horas realizaron una protesta pacífica frente a una de las sedes bancarias ubicada sobre la Avenida Cero de la ciudad, en medio de una convocatoria nacional para exigir el respeto a los derechos laborales y sindicales de aproximadamente 90 trabajadores.

“Alzamos nuestra voz de protesta en contra de las injusticias que venimos presentando día a día, queremos decir no más al acoso laboral, no más a la sobrecarga laboral que nos está afectando física, mental y emocionalmente, afectando también la confianza en nosotros mismos y en nuestra productividad. También alzamos la voz contra la persecución sindical, pedimos igualdad, ser tratados todos con el mismo derecho, porque ser sindical no es un delito” dijo a Caracol Radio Mar Jennifer Ramírez, presidenta Asociación Trabajadores Entidades Bancarias.

Aseguran que no se ha obtenido ninguna respuesta, por lo que junto a las centrales obreras se iniciarán nuevas acciones.

“No nos dan solución, nos dicen que la única solución es ponernos la camiseta, pero también exigimos nuestros derechos, queremos estrategias que construyan, y no que nos destruyan como asesores comerciales” puntualizó Ramírez.