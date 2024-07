Luis Suárez habló del rifirrafe con Miguel Borja, ¿qué provocó su acalorada reacción?

El partido de la semifinal entre Uruguay y Colombia, que dejó al combinado nacional clasificado a la final de la Copa América, no terminó de la mejor manera posible. Apenas sonó el silbato del árbitro mexicano, en el centro del campo del estadio Bank of America las cámaras captaron enfrentamientos entre los dos equipos, pero no se tenía claridad de lo sucedido. Pues bien, los protagonistas fueron Miguel Borja y Luis Suárez.

El delantero uruguayo ingresó para el segundo tiempo y de hecho por poco logra marcar el empate para los dirigidos por Marcelo Bielsa, pues estrelló un remate desde el borde del área contra el palo izquierdo de Camilo Vargas. Sin embargo, Suárez terminó el compromiso molesto con Miguel Borja, quien al parecer habría fastidiado al banquillo uruguayo celebrando el paso a la final.

¿Qué dijo Suárez sobre Borja?

En zona mixta, el delantero del Inter Miami mostró su inconformismo con la actitud que tuvo el ‘9′ de River Plate, pues para él fue una falta de respeto, su manera de celebrar. “Siempre hay rifirrafe, risas, palabras, lo que sea. Pero lo que más molesta es la forma de babosear, de celebrar, no tiene ningún sentido”.

”Nosotros eliminamos a Brasil y ninguno le pasó por delante a ningún jugador de Brasil. Al contrario, fuimos a saludarlo, somos colegas de la cancha, sabemos el sufrimiento que se vive en una derrota”, dijo Suárez. ”Pasar así delante de un compañero de profesión queda feo, pero el de arriba está mirando todo y todo vuelve”, agregó.

Las palabras de José María Giménez

Casi que al tiempo que en el campo había rifirrafe, en la tribuna occidental también se generaron grescas entre ambas aficiones. Incluso, jugadores como Darwin Núñez o Ronald Araújo, tuvieron que ingresar a la zona para intentar salvaguardar a sus familiares, ya que según la explicación de José María Giménez, hinchas colombianos atacaron a algunos seres queridos de los futbolistas.

“Nuestras familias corrieron peligro. Tuvimos que meternos en la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés recién nacidos. No había un solo policía. Cayeron a la media hora. Nosotros estábamos ahí, dando la cara por los nuestros. Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y con los alrededores de los estadios. Es todo un desastre. Todos los partidos pasa lo mismo. Nuestras familias sufren por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol. Ojalá que esto no vuelva a suceder”, dijo el jugador del Atlético de Madrid.