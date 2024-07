Fundación Dignitas certifica en liderazgo comunitario a migrantes y lideres en Cartagena

Cartagena

Un grupo de 100 migrantes, colombianos retornados, líderes comunitarios y vecinos focalizados en los barrios de Olaya Herrera, sector Ricaurte y la Candelaria, fueron formados y certificados por el proyecto “Espacios para la Inclusión y la Cohesión Social” liderado por la Fundación Dignitas con el apoyo del proyecto INTEGRA de USAID.

El proceso de formación fue desarrollado a través de 10 talleres semanales, cinco en cada sector focalizado con el propósito de crear nuevos espacios para la integración y fortalecer capacidades en liderazgo comunitario de cara a sus desafíos para la construcción de confianza con un enfoque de género y migratorio.

En cada encuentro, los participantes del proyecto recibieron herramientas y dinámicas para mejorar su convivencia, la integración social, mejorar sus relaciones, promover su identidad cultural y solidaridad en el territorio. Estas temáticas constituirán las bases de los proyectos que, al cierre de esta iniciativa, cada grupo presentará en beneficio del desarrollo comunitario y los nuevos liderazgos.

Para Leonardo Villa del barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, “El liderazgo es una meta constructiva para mejorar la comunicación en nuestra comunidad; he aprendido que entre más comunicación tenga con mi comunidad, se sentirá más protegida por sus líderes, y ese liderazgo es el que he aprendido en estos talleres.

Por su parte, Harold Ruíz expresó: “Tengo 44 años viviendo en la candelaria. Soy líder deportivo y he realizado eventos y campeonatos. En estos talleres he mejorado mi habilidad de socializar, poder conversar con los muchachos y los jóvenes en riesgo, realizando eventos e integraciones en la comunidad que me han servido para aplicar los conceptos aprendidos en estas sesiones de formación”.

Así mismo, Quelis Rodríguez, directora de Dignitas, manifestó que “Con esta iniciativa, Dignitas con el respaldo del proyecto INTEGRA de USAID, se marca una ruta que conduce a defender y garantizar los derechos que tienen migrantes, retornados colombianos, vecinos y líderes comunitarios que hoy cuentan una historia distinta en torno a la confianza, la colaboración y el respeto mutuo, como elementos esenciales para construir un entorno seguro y próspero en medio de la diversidad”.