Se fortalece programa de acompañamiento a la ciudadanía de la Secretaría de Seguridad

Bogotá

Más de 400 personas han acudido y recibido acompañamiento, del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia, de la Secretaría de Seguridad.

En lo que va de este 2024, exactamente 470 bogotanos han interpuesto denuncias ante la Policía Metropolitana, Nacional e incluso la Fiscalía General de la Nación, por lo que han sido apoyados y recibido acompañamiento. Pero también las autoridades hacen seguimiento a los procesos.

Es por ello que la Secretaria de Seguridad, toma el ejemplo de Miguel Ángel, un joven futbolista quien fue víctima de lesiones personales luego de un juego entre amigos, en medio de un campeonato en la localidad de Suba. Al finalizar el primer tiempo del partido se produjo una riña y, al intentar separar a los involucrados, fue golpeado por personas del equipo rival y producto de esta agresión sufrió una fractura en una de sus costillas.

De inmediato fue conducido a un centro médico donde fue intervenido quirúrgicamente y le dieron siete días de incapacidad. Al encontrarse en recuperación recibió una llamada del equipo AIDE, que se enteró de su caso y le ofreció todo el acompañamiento.

— Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 9, 2024

“Me patearon en el piso, me desmayé, me descompensé y convulsioné. El equipo AIDE me contactó y gracias a su apoyo pude formalizar mi denuncia. Han estado bastante pendientes y gracias a esto ya tengo el número de noticia criminal y la investigación avanza”, indicó Miguel Ángel.

Como Miguel, ya son 470 personas que han recibido apoyo, por lo que el secretario de Seguridad, César Restrepo, asegura que denunciar permite documentar, tener mayor información y detalles sobre los casos; facilita la investigación y tener material probatorio para identificar a los responsables de los delitos y judicializarlos.

Si es víctima de un delito en Bogotá, puede comunicarse al 601 377 9595 Ext. 1137. El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) lo acompañará en todo el proceso.