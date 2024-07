Habló la santandereana atacada por perros en Estados Unidos

Bucaramanga

17 días luchando por su vida completó María Paula Peña Contreras, la joven bumanguesa que fue atacada por dos perros de raza American Bully XL en California, Estados Unidos en donde vive hace 7 años.

En las últimas horas la joven de 27 años cuyo estado de salud es delicado habló desde el Hospital John Muir Health en donde enfrenta su recuperación y desde allí pidió que sus papás viajen próximamente a Estados Unidos.

“Quería darles las gracias por todo el apoyo que nos han brindado, me siento bendecida por esa segunda oportunidad de vida y estar aquí. Yo estoy recuperándome, no ha sido fácil y les agradezco si me ayudan a que mis papás estén aquí conmigo porque lo necesito, mi alma los anhela y necesito ayuda para levantarme y caminar”, dijo María Paula Peña.

👉#Santander | Desde el Hospital John Muir Health de California, Estados Unidos, habló María Paula Peña, la bumanguesa atacada por dos perros y quien está delicada de salud.



Agradeció el cariño, las oraciones y pidió que sus papás viajen prontamente. pic.twitter.com/20fvGxUTW8 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 10, 2024

La mujer además de las graves heridas que le provocaron las dos mascotas, lucha contra 3 bacterias y múltiples dolores que la mantienen muy delicada. Sus papás que pudieron conseguir la visa humanitaria hace unos días por fin viajarán este viernes desde Girón a los Estados Unidos.

¿Cómo fue el brutal ataque de sus dos mascotas?

El pasado 24 de junio según sus familiares, María Paula Peña alistó sus dos mascotas de razas Américan Bully XL para pasearlos y jugar con ellos como lo hacía todos los días después de trabajar como niñera.

Por razones que aún desconocen, ambas mascotas que compartían desde hacía dos años con la víctima la atacaron brutalmente en todo el cuerpo y la única forma para evitar que le causaran la muerte fue que los del 911 les disparan para poder trasladar a la bumanguesa al Hospital de California en donde completó 17 días recibiendo atención y a la espera de que sus papás viajen para apoyarla en su recuperación.